Lekár z nemocnice whistleblowera vo Wu-chane zomrel na COVID-19

Peking 2. júna (TASR) - Lekár z čínskeho mesta Wu-chan, ktorý spolupracoval s koronavírusovým whistleblowerom Li Wen-liangom, zomrel na ochorenie COVID-19 minulý týždeň. V utorok o tom informovali čínske štátne médiá. Zosnulý Chu Wej-feng sa stal v Číne prvou obeťou nákazlivého ochorenia po dlhých týždňoch, uviedla tlačová agentúra AFP.



Chu Wej-feng, urológ z Centrálnej nemocnice vo Wu-chane, podľahol koronavírusu v piatok 29. mája, po vyše štyroch mesiacoch liečby na COVID-19 a pridružené ťažkosti, oznámila čínska stanica CCTV.



Je šiestym lekárom z Centrálnej nemocnice vo Wu-chane, ktorý zomrel na koronavírus. Ten sa objavil prvýkrát práve v tomto stredočínskej meste koncom vlaňajška.



Od vrcholu pandémie v polovici februára sa počet prípadov v Číne dramaticky znížil a zdá sa, že krajina dostala nákazu do veľkej miery pod kontrolu.



Oficiálny počet úmrtí v krajine s 1,4 miliardy obyvateľov je teraz 4.634 - oveľa menej než počet mŕtvych v menej ľudnatých štátoch.



Nemocnica vo Wu-chane ešte nevydala oficiálne oznámenie o smrti Chu Wej-fenga. Začiatkom februára uviedla, že koronavírusom sa nakazilo okolo 68 členov jej personálu.



O lekárovo zdravie sa obávala celá krajina po tom, čo čínske médiá zverejnili jeho zábery, na ktorých jeho pokožka zmenila farbu na čiernu, čo bol dôsledok poškodenia pečene.



Jeho kolega, lekár I Fan, mal podobné príznaky, ale vyliečil sa a z nemocnice ho už prepustili domov.



Smrť ich kolegu Li Wen-lianga vo februári vyvolala v celej krajine vlnu žiaľu a hnevu voči vláde, keďže posledné dni svojho života zaznamenával na sociálnych sieťach.



Li Wen-liang, 34-ročný oftalmológ, varoval koncom decembra kolegov pred záhadným vírusom spôsobujúcim zápal pľúc. Správa začala postupne kolovať a úrady za to lekára obvinili zo šírenia lživých informácií. On sám sa nakoniec koronavírusom nakazil a 6. februára vydali čínske štátne médiá správu, že zomrel.



Peking ho však odvtedy vyhlásil za národného hrdinu, ale potláčal väčšinu odporu a kritiky, ktorú spustila lekárova smrť.



Ďalší whistlebloweri v nemocnici vo Wu-chane vrátane riaditeľky pohotovosti Aj Fen uviedli čínskym médiám, že úrady ich za otvorené vyjadrovanie potrestali.



Čína nezverejnila úplné údaje o počte úmrtí zdravotníkov na COVID-19, ale zdravotnícke úrady udelili posmrtné ocenenia najmenej 34 zdravotníkom.



Čínska Národná zdravotnícka komisia vo februári oznámila, že koronavírusom sa nakazilo asi 3387 zdravotníkov.