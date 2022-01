Lekára zatkli za obchodovanie s falošnými potvrdeniami o očkovaní

Rím 4. januára (TASR) - Talianski detektívi zatkli lekára pre podozrenie z krádeže 120 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zo spáchania vážneho podvodu. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Lekár údajne vzal vakcíny z očkovacieho centra v malom meste Ascoli Piceno v strednom Taliansku, hoci zatiaľ to vyzerá tak, že ich nepoužil. V utorok to oznámili karabinieri a prokuratúra.



Lekár tiež údajne vydal potvrdenia o očkovaní v prípade približne 150 dávok, ktoré nikdy neboli podané. Polícia je presvedčená, že falšované potvrdenie o očkovaní prijalo od lekára 73 ľudí - a tých tiež teraz vyšetruje.



Jedného podozrivého, ktorý podľa polície údajne obchodoval so sfalšovanými potvrdeniami od lekára, dali do domáceho väzenia, uviedla prokuratúra.



Podvodné "zelené pasy", ako sa v Taliansku nazývajú potvrdenia o očkovaní, boli skonfiškované. Podozrenia polície vyvolal najprv neobvykle vysoký počet dávok vakcín podaných lekárom a na základe toho sa potom začalo vyšetrovanie jeho osoby.