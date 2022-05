Lekári bez hraníc čelia kritike za uverejňovanie neetických fotografií

Ženeva 25. mája (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) čelí obvineniam, že uverejňuje fotografie zneužívaných detí a používa ich na vlastné obohatenie a propagáciu. Vyplýva to z otvoreného listu, ktorý tejto organizácii v stredu zaslalo vyše 50 signatárov vrátane lekárov, fotografov a aktivistov za ľudské práva, píše denník The Guardian.



V liste adresovanom predsedovi a rade MSF sa píše, že organizácia uverejnila a povolila predaj fotografií, ktoré ohrozujú či zneužívajú zraniteľné osoby čiernej pleti vrátane detí. Jeho signatári poukazujú na niekoľko konkrétnych snímok, medzi nimi i fotografiu 14-ročného dievčaťa, ktoré si po skupinovom znásilnení prišlo do nemocnice prevádzkovanej Lekármi bez hraníc vyzdvihnúť lieky na HIV a vnútorné zranenia.



List ďalej opisuje fotografiu chlapca zo západnej Afriky trpiaceho na choleru, ktorá sa dá zakúpiť aj ako maľba na plátne.



MSF v máji stiahlo zo svojej webstránky dve fotografie dievčat z Konžskej demokratickej republiky, ktoré sa stali obeťou znásilnenia. Stalo sa tak po vlne kritiky, že dané fotografie sú neetické a rasistické.



Signatári listu o MSF tvrdia, že "obchodný model Lekárov bez hraníc je založený na predaji ľudského utrpenia".



Hovorca MSF v odpovedi uviedol, že organizácia z predaja fotografií neprofituje. Svojim fotografom však povoľuje ponechať si autorské práva a teda nakladať s fotografiami podľa vlastného uváženia. Hovorca zdôraznil, že organizácia sa snaží ukázať verejnosti tragické udalosti, ktoré si nikto nevšíma. Priznal však, že nie všetky fotografie v minulosti spĺňali adekvátne štandardy, čo sa týka dôstojného zobrazovania pacientov, a dodal, že MSF plánuje situáciu riešiť.