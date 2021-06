Lekári bez hraníc čiastočne pozastavili pomoc migrantom v Líbyi

Viedeň 23. júna (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) je po opakovaných násilnostiach voči utečencom a migrantom nútená pozastaviť až do odvolania poskytovanie pomoci v dvoch internačných táboroch v líbyjskom hlavnom meste Tripolis. Informuje o tom agentúra APA.



Organizácia v stredu vo vyhlásení uviedla, že už nemôže ďalej akceptovať "opakujúce sa násilie a ťažké zranenia utečencov a migrantov, ako aj bezpečnostné riziko" hroziace jej spolupracovníkom v táboroch Mabání a Abú Salím. "Kým násilie neskončí a podmienky sa nezlepšia, nemôžu Lekári bez hraníc v týchto zariadeniach viac poskytovať humanitárnu a lekársku pomoc," uviedla vedúca misie MSF v Líbyi Beatrice Lauová.



Miera násilia voči ľuďom, ktorých zadržiavajú v týchto preplnených internačných táboroch, sa od februára neustále zvyšovala, píše APA. Iba za jediný týždeň boli tímy MSF svedkami najmenej troch násilných činov, ktoré viedli k ťažkým fyzickým i psychickým ujmám. Napríklad ľudia, ktorí sa pokúsili opustiť svoje cely, aby mohli byť ošetrení lekármi, boli bez rozdielu zbití.



Do 19. júna líbyjská pobrežná stráž zadržala a vrátila späť do krajiny viac než 14.000 ľudí, čo je viac než za celý minulý rok, uvádza MSF vo vyhlásení. Násilie sa podľa organizácie zvýšilo súčasne s nárastom počtu utečencov a migrantov v táboroch, čo malo za následok aj zhoršenie tamojších už aj tak dezolátnych podmienok. V mnohých táboroch napríklad chýba vetranie i prirodzené svetlo a niektoré sú do takej miery preplnené, že o jeden štvorcový meter sa musia deliť až štyria ľudia, sú preto nútení striedať sa pri spánku.



Ľudia v táboroch nemajú ani pravidelný prístup k čistej vode a sanitárnym zariadeniam, sužuje ich aj nedostatok potravín, uviedla organizácia.



Lekári bez hraníc vyzvali na ukončenie násilia a zlepšenie podmienok v táboroch Mabání a Abú Salím, ako aj na ukončenie dlhoročného svojvoľného zatýkania v Líbyi a evakuáciu migrantov, ktorí sú vystavení životunebezpečným hrozbám.



Vyhlásenie MSF prišlo v čase, keď sa v nemeckej metropole Berlín koná medzinárodná konferencia o budúcnosti Líbye v stabilite a mieri, uzatvára APA.