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Lekári bez hraníc dôrazne odsúdili útok na Násirovu nemocnicu v Gaze
Izraelská armáda vyhlásila, že pri útoku sa zamerala na vysokopostaveného člena Hamasu. Izrael nedávno opäť zintenzívnil svoje letecké údery tvrdiac, že pri tom cieli na príslušníkov hnutia.
Autor TASR
Gaza 13. novembra (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok odsúdila izraelský útok na nemocnicu v Gaze, kde zahynulo šesť ľudí a ďalších 52 utrpelo zranenia, a vyjadrila svoj hnev a pobúrenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Je neslýchané, aby pacienti a zdravotníci boli zabíjaní či utrpeli zranenia v nemocniciach, kde by sa mal život zachraňovať a nie brať,“ uviedla MSF. Násirova nemocnica sa podľa organizácie stala od októbra 2023 terčom už najmenej šiestich leteckých útokov, opakovaných pozemných operácií či ostreľovania.
„Nemocnice musia zostať miestom bezpečia, kde sú pacienti ošetrovaní a zdravotnícky personál môže zachraňovať životy bez strachu, že prídu o ten svoj,“ zdôraznila MSF. „Za žiadnych okolností nemožno útoky na fungujúce nemocnice v Gaze považovať za normálne alebo prijateľné,“ uviedla organizácia.
Rada mieru pod vedením USA medzitým vyzvala na okamžité uplatnenie plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu. „V opačnom prípade budeme naďalej svedkami tragédií, pri ktorých (militantné hnutie) Hamas obviňuje Izrael z úmyselných útokov na nemocnice, Izrael tvrdí, že Hamas zneužíva tieto zariadenia na teroristické operácie, a doplatia na to nevinní obyvatelia Gazy,“ uviedla rada vo vyhlásení.
„Rada mieru odsudzuje zabíjanie civilistov a pokračujúce zneužívanie nemocníc a ďalšej kritickej civilnej infraštruktúry zo strany Hamasu na vojenské účely,“ doplnila vo vyhlásení. Neposkytla však dôkazy o tom, že by hnutie využívalo nemocnicu na svoje operácie.
Izraelská armáda vyhlásila, že pri útoku sa zamerala na vysokopostaveného člena Hamasu. Izrael nedávno opäť zintenzívnil svoje letecké údery tvrdiac, že pri tom cieli na príslušníkov hnutia.
Hamas a Izrael sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Predchádzali mu dva roky vojny, ktorú vyvolal rozsiahly útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
„Je neslýchané, aby pacienti a zdravotníci boli zabíjaní či utrpeli zranenia v nemocniciach, kde by sa mal život zachraňovať a nie brať,“ uviedla MSF. Násirova nemocnica sa podľa organizácie stala od októbra 2023 terčom už najmenej šiestich leteckých útokov, opakovaných pozemných operácií či ostreľovania.
„Nemocnice musia zostať miestom bezpečia, kde sú pacienti ošetrovaní a zdravotnícky personál môže zachraňovať životy bez strachu, že prídu o ten svoj,“ zdôraznila MSF. „Za žiadnych okolností nemožno útoky na fungujúce nemocnice v Gaze považovať za normálne alebo prijateľné,“ uviedla organizácia.
Rada mieru pod vedením USA medzitým vyzvala na okamžité uplatnenie plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu. „V opačnom prípade budeme naďalej svedkami tragédií, pri ktorých (militantné hnutie) Hamas obviňuje Izrael z úmyselných útokov na nemocnice, Izrael tvrdí, že Hamas zneužíva tieto zariadenia na teroristické operácie, a doplatia na to nevinní obyvatelia Gazy,“ uviedla rada vo vyhlásení.
„Rada mieru odsudzuje zabíjanie civilistov a pokračujúce zneužívanie nemocníc a ďalšej kritickej civilnej infraštruktúry zo strany Hamasu na vojenské účely,“ doplnila vo vyhlásení. Neposkytla však dôkazy o tom, že by hnutie využívalo nemocnicu na svoje operácie.
Izraelská armáda vyhlásila, že pri útoku sa zamerala na vysokopostaveného člena Hamasu. Izrael nedávno opäť zintenzívnil svoje letecké údery tvrdiac, že pri tom cieli na príslušníkov hnutia.
Hamas a Izrael sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Predchádzali mu dva roky vojny, ktorú vyvolal rozsiahly útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.