Lekári bez hraníc: Epidémia cholery si v Etiópii vyžiadala 31 mŕtvych

Addis Abeba 14. marca (TASR) - Najmenej 31 ľudí zomrelo počas uplynulého mesiaca na choleru v regióne Gambella v Etiópii, kde zaznamenali viac než 1500 prípadov výskytu tohto ochorenia, upozornila v piatok medzinárodná mimovládna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá tiež poukázala na to, že epidémia sa "rýchlo šíri". TASR informuje podľa agentúry AFP.



Situácia sa podľa MSF zhoršila s príchodom ľudí utekajúcich pred vlnou násilia v susednom Južnom Sudáne.



"Cholera sa rapídne šíri po západnej Etiópii a paralelne prebieha epidémia aj v Južnom Sudáne, čo ohrozuje tisíce životov," uvádza sa vo vyhlásení organizácie.



Etiópia je s počtom 120 miliónov obyvateľov druhým najľudnatejším africkým štátom a s cholerou bojuje viacero jej regiónov. Medzi najviac postihnuté patrí jej druhý najväčší región Amhara.



Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri konzumáciou potravín či vody kontaminovanej baktériou vibrio cholerae, pochádzajúcej často z výkalov. Spôsobuje silnú hnačku, zvracanie a svalové kŕče. Nakazeného môže usmrtiť už do niekoľkých hodín, ak sa včas nepodchytí. Liečiť sa pritom dá jednoduchou perorálnou rehydratáciou či v ťažších prípadoch antibiotikami, približuje AFP.



Lekári bez hraníc ďalej upozornili, že v okrese Akobo v Južnom Sudáne v štáte Horný Níl zaznamenali za uplynulé štyri týždne 1300 prípadov cholery. Nedávna vlna násilia v štáte Horný Níl medzi juhosudánskou vládou a ozbrojenými skupinami epidémiu len zhoršuje, dodala organizácia.



"Tisícky (ľudí) je vysídľovaných, strácajú prístup k zdravotnej starostlivosti, bezpečnej vode a sanitácii," uvádza sa vo vyhlásení.



Južný Sudán, ktorý je najmladším štátom na svete a stále je postihnutý nestabilitou a chudobou, vyhlásil epidémiu cholery v októbri minulého roka, píše AFP.



V roku 2023 zomrelo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v dôsledku tejto "choroby, ktorej sa dá predísť a je ľahko liečiteľná", približne 4000 ľudí, väčšina v Afrike. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 71-percentný nárast.