Lekári bez hraníc: Izrael vpúšťa do Gazy nedostatočné množstvo pomoci

Ženeva 21. mája (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v stredu uviedla, že množstvo humanitárnej pomoci, ktoré Izrael dovolil poslať do Pásma Gazy po 11 týždňoch blokovania prísunu pomoci, nie je dostatočné. Podľa MSF ide zo strany Izraela len o snahu vytvoriť dojem, že ukončil blokovanie pomoci, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Izrael je vystavený medzinárodnému tlaku, aby zastavil svoju zintenzívnenú vojenskú kampaň v palestínskej enkláve a aby povolil prísun pomoci na toto vojnou zničené územie.



„Rozhodnutie izraelských predstaviteľov povoliť smiešne nedostatočné množstvo pomoci do Gazy po mesiacoch úplnej blokády naznačuje ich snahu vyhnúť sa obvineniam z vyhladovania ľudí v Gaze, pričom ich v skutočnosti udržiavajú len ledva pri živote,“ uviedla Pascale Coissardová, predstaviteľka MSF v meste Chán Júnis v Pásme Gazy.



Súčasné povolenie na obmedzený počet kamiónov s pomocou je podľa nej vzhľadom na situáciu v Pásme Gazy „žalostne nedostatočné“.



„Medzitým pokračujú evakuačné nariadenia, ktoré naďalej vyháňajú obyvateľstvo z domovov, zatiaľ čo izraelské sily naďalej intenzívne útočia na zdravotnícke zariadenia,“ dodala Coissardová.



Organizácia Spojených národov v pondelok oznámila, že jej Izrael povolil priviezť do Gazy humanitárnu pomoc po prvýkrát od 2. marca. Povolenie sa však vzťahovalo len na deväť vozidiel, pričom do Pásma Gazy sa podľa OSN dostalo len päť z nich.



Izrael tvrdí, že v utorok sa do Pásma Gazy dostalo 93 kamiónov, zatiaľ čo OSN uviedla, že dodanie pomoci sa zdržalo. Popritom izraelská armáda naďalej pokračuje v útokoch, ktoré si v noci na stredu vyžiadali najmenej 45 obetí, informuje AP.