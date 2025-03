Lekári bez hraníc: Izrael zneužíva humanitárne potreby v Pásme Gazy

Ženeva 12. marca (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v stredu uviedla, že Izrael svojím rozhodnutím zastaviť prísun pomoci a dodávky elektriny do Pásma Gazy "zneužil humanitárne potreby" na palestínskom území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Izraelskí predstavitelia znova normalizujú využívanie pomoci ako nástroj na vyjednávanie," povedala vo vyhlásení koordinátorka MSF pre núdzové situácie Myriam Laaroussiová. "Je to nehorázne. Humanitárna pomoc by sa nikdy nemala používať ako tromf vo vojne," dodala.



Izrael zastavil dodávky pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy po tom, čo palestínske hnutie Hamas odmietlo predĺženie prvej fázy prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára a pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Hamas trvá na prechode do druhej fázy.



Pred súčasnými rokovaniami v katarskej Dauhe Izrael oznámil aj prerušenie dodávok elektriny. Hamas tento krok označil za "lacné a neakceptovateľné vydieranie".



Podľa MSF ide o "kolektívny trest" a vyzvala Izrael aby "ukončil túto neľudskú blokádu Pásma Gazy". Varovala, že po prerušení dodávok elektrickej energie sa v odsoľovacej stanici vody v meste Chán Júnis na juhu enklávy už vyčerpalo palivo. Závod podľa MSF znížil svoju produkciu zo 17 miliónov na 2,5 milióna litrov denne. Rozhodnutie o prerušení dodávky elektrickej energie bude mať postupne vážny vplyv na zásobovanie obyvateľstva vodou.



"Blokáda všetkých dodávok neodvratne ubližuje státisícom ľudí a má smrteľné následky," povedala Laaroussiová.



MSF do Pásma Gazy poslala dodávku pomoci naposledy 27. februára. V troch nákladných autách boli prevažne zdravotnícke potreby.



Podľa organizácie boli obyvatelia palestínskej enklávy vystavení kritickému nedostatku ešte pred zastavením prísunu pomoci. "Hoci počas prímeria vstúpilo (do Pásma Gazy) viac nákladných áut, systém izraelských orgánov na vstup tovaru, ktorý sa systematicky používa na zabránenie humanitárnej pomoci, nám znemožnil riadne rozšírenie pomoci, a to aj pred touto blokádou," dodala koordinátorka MSF pre núdzové situácie.



Systém dodávania pomoci neustále bránil a obmedzoval vstup život zachraňujúcich zásob vrátane skalpelov, nožníc, kyslíkových koncentrátorov, odsoľovacích jednotiek a generátorov, uviedla MSF.