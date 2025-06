Lekári bez hraníc kritizujú humanitárnu skupinu GHF

Ženeva 27. júna (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v piatok vyzvala na zastavenie činnosti Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), ktorá v Pásme Gazy distribuuje humanitárnu pomoc. MSF túto nadáciu, podporovanú Spojenými štátmi a Izraelom, označila za „masaker maskovaný ako humanitárna pomoc“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



S distribúciou pomoci v palestínskej enkláve zničenej vojnou začala GHF v máji tohto roka. MSF na základe svojich doterajších zistení kritizuje, že GHF „zámerne ponižuje Palestínčanov a núti ich vybrať si medzi hladomorom a riskovaním života pre minimálne zásoby“.



Podľa palestínskych zdrojov za uplynulé týždne zahynulo pri pokuse získať potravinovú pomoc viac ako 500 ľudí. Zranených pri tom bolo takmer 4000 ľudí.



MSF preto konštatuje, že distribúcia pomoci zo strany GHF je skôr „masaker maskovaný ako humanitárna pomoc a musí byť okamžite zrušený“.



Izrael od 2. marca - viac ako 11 týždňov - blokoval prísun pomoci do Pásma Gazy, kde humanitárne organizácie varovali pred rizikom hladomoru celej populácie tohto územia zničeného izraelským bombardovaním.



Koncom mája po medzinárodných výzvach Izrael začal vpúšťať do Gazy obmedzené množstvo pomoci, ktorej distribúcie sa ujala spomínaná GHF. Gazské úrady však takmer denne informujú, že izraelské jednotky v blízkosti centier distribúcie pomoci strieľajú do ľudí, ktorí sa snažia získať jedlo.



AFP dodáva, že panujú aj obavy o neutralitu GHF, ktorá je oficiálne súkromnou skupinou s nejasným financovaním. Organizácia Spojených národov a humanitárne skupiny s GHF odmietajú spolupracovať pre obavy, že slúži izraelským vojenským cieľom a že porušuje základné humanitárne zásady.



Spôsob, akým táto nadácia distribuuje potravinovú pomoc, podľa MSF „núti tisíce Palestínčanov, ktorí hladujú v dôsledku 100 dní trvajúceho izraelského obliehania, aby sa nejako dostali na štyri distribučné miesta a bojovali tam o kus chleba“. Spomínané miesta distribúcie pomoci sú pritom ťažko dostupné pre ženy, deťom, starších ľudí a zdravotne znevýhodnených.



Jeden z pracovníkov MSF v Gaze, uviedol, že všetky štyri miesta sú pod úplnou kontrolou izraelských síl a sú obklopené strážnymi stanovišťami a ostnatým drôtom.