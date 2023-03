Lekári bez hraníc: Ľudia utekajú do Európy napriek plotom a násiliu

Rím/Viedeň/Štrasburg 31. marca (TASR) — Ploty, kontroly ani vracanie utečencov na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ) nezabránia ľuďom v migrácii. V dôsledku tejto skutočnosti treba zrušiť všetky opatrenia, ktoré ešte viac podkopávajú práva na azyl. V telefonickom rozhovore pre agentúru APA zverejnenom v piatok to uviedla poradkyňa organizácie Lekári bez hraníc (MSF) pre humanitárne záležitosti Jana Cerniochová.



Kritizovala prístup talianskej vlády, ktorá "masívne“ bráni záchranným akciám s cieľom znížiť počet prichádzajúcich utečencov. Vo februári prijala zákon, komplikujúci nasadenie záchranných lodí patriacich mimovládnym organizáciám.



Ako príklad uviedla loď Geo Barents patriacu MSF, ktorá bola zadržiavaná 20 dní a organizácia navyše dostala pokutu vo výške 10.000 eur. Loď už medzičasom opäť vyplávala do Stredozemného mora.



Počet utečencov a migrantov, ktorí sa vydávajú na cestu do Talianska v chatrných a preplnených člnoch, naďalej stúpa. Len za uplynulý víkend dorazilo na juhotalianske pobrežie podľa údajov vlády 5573 ľudí.



Od začiatku tohto roka zaregistrovali podľa oficiálnych údajov už takmer 27.000 takýchto utečencov, čo je výrazne viac, než 6543 osôb v rovnakom období vlaňajška.



Trasa cez centrálnu časť Stredozemného mora je dlhšia a nebezpečnejšia než trasa vedúca k pobrežiu Grécka, odkiaľ však mimovládne organizácie dostávajú veľa správ o nelegálnom vracaní migrantov, tzv. pushbackoch.



Samotná organizácia Lekári bez hraníc pôsobí s vlastnými záchrannými plavidlami v tejto časti Stredozemného mora od roku 2015 a zachránila doposiaľ 88.000 ľudí.