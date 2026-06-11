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Lekári bez hraníc odsúdili zadržanie afganskej zdravotníčky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zdravotníčka bola na ceste do nemocnice v Heráte, keď ju zastavili príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí, ktorí ju obvinili z nerešpektovania prísnych pravidiel obliekania.

Autor TASR
Kábul 11. júna (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok ostro odsúdila zásah mravnostnej polície hnutia Taliban, ktorá v západoafganskom meste Herát zadržala jednu z jej zdravotníčok pre údajné porušenie prísnych pravidiel týkajúcich sa obliekania žien. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pracovníčka MSF bola 6. júna na ceste do regionálnej nemocnice v Heráte, keď ju zastavili príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí (PVPV), ktorí ju obvinili z nerešpektovania prísnych pravidiel obliekania.

Zdravotníčku pracujúcu na detskom oddelení prepustili po dvoch dňoch, keď sa zaviazala, že bude dodržiavať predpisy PVPV.

Organizácia MSF vyjadrila nad incidentom pobúrenie a upozornila, že nejde o ojedinelý prípad. „Ženy v Afganistane teraz čelia veľmi prísnym obmedzeniam pohybu a prístupu k verejnému životu,“ dodala charitatívna organizácia.

Napätie v Heráte sa už niekoľko dní stupňuje. V utorok sa v meste konal protest, ktorý usporiadali muži v reakcii na nedávny zásah mravnostnej polície hnutia Taliban, ktorá v meste zatýkala ženy, čo nemali oblečený čádor alebo burku.

Misia OSN v Afganistane (UNAMA) následne v stredu uviedla, že pri utorkovom zásahu bezpečnostných síl proti účastníkom zhromaždenia zahynul chlapec a viacerí ľudia utrpeli zranenia.

V Afganistane si ženy na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Po návrate fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021 boli práva žien výrazne obmedzené vrátane prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a športu či v spôsobe obliekania.

Obmedzenia - vrátane povinného nosenia buriek zakrývajúcich celé telo - „ďalej obmedzujú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a bránia zdravotným sestrám v poskytovaní liečby,“ uvádza sa vo vyhlásení MSF.

Pobočka ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí v Heráte zároveň v stredu oznámila nové obmedzenia týkajúce sa vzhľadu žien a dievčat. Podľa nových pravidiel ženy na verejnosti nesmú mať bosé nohy a nosiť make-up a musia mať zahalenú tvár. Úrady zároveň nariadili, že ženám spod pokrývky hlavy nesmie byť vidieť vlasy. Za porušenie nariadení hrozí zadržanie alebo väzenie.
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