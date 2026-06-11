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Lekári bez hraníc odsúdili zadržanie afganskej zdravotníčky
Zdravotníčka bola na ceste do nemocnice v Heráte, keď ju zastavili príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí, ktorí ju obvinili z nerešpektovania prísnych pravidiel obliekania.
Autor TASR
Kábul 11. júna (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok ostro odsúdila zásah mravnostnej polície hnutia Taliban, ktorá v západoafganskom meste Herát zadržala jednu z jej zdravotníčok pre údajné porušenie prísnych pravidiel týkajúcich sa obliekania žien. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pracovníčka MSF bola 6. júna na ceste do regionálnej nemocnice v Heráte, keď ju zastavili príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí (PVPV), ktorí ju obvinili z nerešpektovania prísnych pravidiel obliekania.
Zdravotníčku pracujúcu na detskom oddelení prepustili po dvoch dňoch, keď sa zaviazala, že bude dodržiavať predpisy PVPV.
Organizácia MSF vyjadrila nad incidentom pobúrenie a upozornila, že nejde o ojedinelý prípad. „Ženy v Afganistane teraz čelia veľmi prísnym obmedzeniam pohybu a prístupu k verejnému životu,“ dodala charitatívna organizácia.
Napätie v Heráte sa už niekoľko dní stupňuje. V utorok sa v meste konal protest, ktorý usporiadali muži v reakcii na nedávny zásah mravnostnej polície hnutia Taliban, ktorá v meste zatýkala ženy, čo nemali oblečený čádor alebo burku.
Misia OSN v Afganistane (UNAMA) následne v stredu uviedla, že pri utorkovom zásahu bezpečnostných síl proti účastníkom zhromaždenia zahynul chlapec a viacerí ľudia utrpeli zranenia.
V Afganistane si ženy na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Po návrate fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021 boli práva žien výrazne obmedzené vrátane prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a športu či v spôsobe obliekania.
Obmedzenia - vrátane povinného nosenia buriek zakrývajúcich celé telo - „ďalej obmedzujú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a bránia zdravotným sestrám v poskytovaní liečby,“ uvádza sa vo vyhlásení MSF.
Pobočka ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí v Heráte zároveň v stredu oznámila nové obmedzenia týkajúce sa vzhľadu žien a dievčat. Podľa nových pravidiel ženy na verejnosti nesmú mať bosé nohy a nosiť make-up a musia mať zahalenú tvár. Úrady zároveň nariadili, že ženám spod pokrývky hlavy nesmie byť vidieť vlasy. Za porušenie nariadení hrozí zadržanie alebo väzenie.
Pracovníčka MSF bola 6. júna na ceste do regionálnej nemocnice v Heráte, keď ju zastavili príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí (PVPV), ktorí ju obvinili z nerešpektovania prísnych pravidiel obliekania.
Zdravotníčku pracujúcu na detskom oddelení prepustili po dvoch dňoch, keď sa zaviazala, že bude dodržiavať predpisy PVPV.
Organizácia MSF vyjadrila nad incidentom pobúrenie a upozornila, že nejde o ojedinelý prípad. „Ženy v Afganistane teraz čelia veľmi prísnym obmedzeniam pohybu a prístupu k verejnému životu,“ dodala charitatívna organizácia.
Napätie v Heráte sa už niekoľko dní stupňuje. V utorok sa v meste konal protest, ktorý usporiadali muži v reakcii na nedávny zásah mravnostnej polície hnutia Taliban, ktorá v meste zatýkala ženy, čo nemali oblečený čádor alebo burku.
Misia OSN v Afganistane (UNAMA) následne v stredu uviedla, že pri utorkovom zásahu bezpečnostných síl proti účastníkom zhromaždenia zahynul chlapec a viacerí ľudia utrpeli zranenia.
V Afganistane si ženy na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Po návrate fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021 boli práva žien výrazne obmedzené vrátane prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a športu či v spôsobe obliekania.
Obmedzenia - vrátane povinného nosenia buriek zakrývajúcich celé telo - „ďalej obmedzujú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a bránia zdravotným sestrám v poskytovaní liečby,“ uvádza sa vo vyhlásení MSF.
Pobočka ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí v Heráte zároveň v stredu oznámila nové obmedzenia týkajúce sa vzhľadu žien a dievčat. Podľa nových pravidiel ženy na verejnosti nesmú mať bosé nohy a nosiť make-up a musia mať zahalenú tvár. Úrady zároveň nariadili, že ženám spod pokrývky hlavy nesmie byť vidieť vlasy. Za porušenie nariadení hrozí zadržanie alebo väzenie.