< sekcia Zahraničie
Lekári bez hraníc: Podmienky pre personál v Gaze sú extrémne náročné
Humanitárne organizácie taktiež naliehajú na väčší prístup humanitárnych konvojov do Pásma Gazy.
Autor TASR
Dauha 8. decembra (TASR) - Podmienky pre lekárov a pacientov v Pásme Gazy sú napriek takmer dvojmesačnému prímeriu stále veľmi náročné, uviedol v rozhovore pre agentúru AFP prezident charitatívnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) Javid Abdelmoneim, píše TASR.
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa v októbri dohodli na prímerí sprostredkovanom USA, ktoré zároveň stanovilo prísun pomoci do územia Pásma Gazy zničeného dvojročnou vojnou a zmietaného humanitárnou krízou.
„Hoci sme schopní pokračovať v operáciách, pôrodoch a ošetrovaní rán, používame protokoly alebo materiály a lieky, ktoré sú nekvalitné a nespĺňajú štandardy. Takže poskytujeme starostlivosť pod úrovňou normy,“ vysvetlil.
Abdelmoneim, ktorý v roku 2024 pracoval ako lekár na palestínskom území, povedal, že súčasné prímerie je len „čiastočné“ a „Izrael každý deň zabíja niekoľko až desiatky Palestínčanov“.
Napriek spomínanému prímeriu bolo podľa miestnych zdravotných orgánov na palestínskom území zabitých 376 Palestínčanov a traja izraelskí vojaci.
Humanitárne organizácie taktiež naliehajú na väčší prístup humanitárnych konvojov do Pásma Gazy. Abdelmoneim MSF varoval, že od začiatku prímeria pomoc „nedosiahla potrebnú úroveň“.
„Nedošlo k podstatnej zmene a pomoc sa využíva ako zbraň. Pokiaľ ide o nás, je to pokračujúci prvok genocídy. Používa sa ako vyjednávacia karta, čo by sa v prípade humanitárnej pomoci nemalo stávať,“ dodal prezident organizácie.
V roku 2024 MSF uviedla, že jej lekárske tímy boli svedkami dôkazov priamo v Gaze a dospeli k záveru, že tam dochádza k genocíde. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí túto správu odmietlo s tvrdením, že ide o „výmysel“.
Abdelmoneim povedal, že nedostatok zásob a deštrukcia nemocníc na palestínskom území – ktoré doteraz neboli kompenzované zriadením poľných nemocníc – spôsobujú, že zdravotná starostlivosť zostáva nedostatočná.
„Tieto dve veci spolu vedú k zvýšenej miere infekcií, dlhším pobytom v nemocnici a väčšiemu riziku komplikácií,“ povedal.
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa v októbri dohodli na prímerí sprostredkovanom USA, ktoré zároveň stanovilo prísun pomoci do územia Pásma Gazy zničeného dvojročnou vojnou a zmietaného humanitárnou krízou.
„Hoci sme schopní pokračovať v operáciách, pôrodoch a ošetrovaní rán, používame protokoly alebo materiály a lieky, ktoré sú nekvalitné a nespĺňajú štandardy. Takže poskytujeme starostlivosť pod úrovňou normy,“ vysvetlil.
Abdelmoneim, ktorý v roku 2024 pracoval ako lekár na palestínskom území, povedal, že súčasné prímerie je len „čiastočné“ a „Izrael každý deň zabíja niekoľko až desiatky Palestínčanov“.
Napriek spomínanému prímeriu bolo podľa miestnych zdravotných orgánov na palestínskom území zabitých 376 Palestínčanov a traja izraelskí vojaci.
Humanitárne organizácie taktiež naliehajú na väčší prístup humanitárnych konvojov do Pásma Gazy. Abdelmoneim MSF varoval, že od začiatku prímeria pomoc „nedosiahla potrebnú úroveň“.
„Nedošlo k podstatnej zmene a pomoc sa využíva ako zbraň. Pokiaľ ide o nás, je to pokračujúci prvok genocídy. Používa sa ako vyjednávacia karta, čo by sa v prípade humanitárnej pomoci nemalo stávať,“ dodal prezident organizácie.
V roku 2024 MSF uviedla, že jej lekárske tímy boli svedkami dôkazov priamo v Gaze a dospeli k záveru, že tam dochádza k genocíde. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí túto správu odmietlo s tvrdením, že ide o „výmysel“.
Abdelmoneim povedal, že nedostatok zásob a deštrukcia nemocníc na palestínskom území – ktoré doteraz neboli kompenzované zriadením poľných nemocníc – spôsobujú, že zdravotná starostlivosť zostáva nedostatočná.
„Tieto dve veci spolu vedú k zvýšenej miere infekcií, dlhším pobytom v nemocnici a väčšiemu riziku komplikácií,“ povedal.