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Lekári bez hraníc: Rusko ničí zdravotnú starostlivosť na Ukrajine
Svetová zdravotníctva organizácia zaznamenala na Ukrajine v období od februára 2022 do konca roka 2025 celkovo 2815 útokov na zdravotnícke objekty.
Autor TASR
Ženeva 13. júla (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok obvinila Rusko z úmyselného ničenia systému zdravotnej starostlivosti na Ukrajine. Zdokumentovala, že v období od apríla 2022 do decembra 2025 podniklo Rusko viac než 20 útokov na zariadenia spojené s MSF. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rusko podľa vyhlásenia MSF vykonáva „neustále útoky na zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál na Ukrajine“ a tieto útoky „sa zdajú byť súčasťou zámernej stratégie zameranej na zničenie zdravotníckeho systému a kolektívne trestanie obyvateľstva - a nie náhodným dôsledkom ruskej invázie“.
Svetová zdravotníctva organizácia zaznamenala na Ukrajine v období od februára 2022 do konca roka 2025 celkovo 2815 útokov na zdravotnícke objekty. Pri drvivej väčšine boli použité ťažké zbrane a 2319 útokov malo za následok poškodenie týchto zariadení. Všetky tieto údery, ktoré WHO dokumentuje, ale nepripisuje za ne zodpovednosť, si vyžiadala 224 mŕtvych a 902 zranených.
Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva uvádza, že ruské sily počas toho istého obdobia poškodili alebo zničila viac než 2500 zdravotníckych zariadení, z ktorých 327 bolo úplne zničených.
„Tieto útoky sú príliš systematické, príliš časté a príliš presné na to, aby išlo o náhodu,“ uviedol vo vyhlásení koordinátor MSF na Ukrajine Robin Meldrum. „Toto je vzor; vzory vychádzajú zo zámeru,“ zdôraznil.
Údery na objekty zdravotníckej infraštruktúry vyvolali na Ukrajine podľa MSF krízu v prístupe k zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí potrebujú neurgentnú liečbu alebo liečbu chronických ochorení. To priamo vedie k utrpeniu a dokonca aj k úmrtiam v dôsledku ochorení, ktoré sa dajú liečiť, ako sú kardiovaskulárne príhody, cukrovka a epilepsia, upozornila organizácia.
Rusko podľa vyhlásenia MSF vykonáva „neustále útoky na zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál na Ukrajine“ a tieto útoky „sa zdajú byť súčasťou zámernej stratégie zameranej na zničenie zdravotníckeho systému a kolektívne trestanie obyvateľstva - a nie náhodným dôsledkom ruskej invázie“.
Svetová zdravotníctva organizácia zaznamenala na Ukrajine v období od februára 2022 do konca roka 2025 celkovo 2815 útokov na zdravotnícke objekty. Pri drvivej väčšine boli použité ťažké zbrane a 2319 útokov malo za následok poškodenie týchto zariadení. Všetky tieto údery, ktoré WHO dokumentuje, ale nepripisuje za ne zodpovednosť, si vyžiadala 224 mŕtvych a 902 zranených.
Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva uvádza, že ruské sily počas toho istého obdobia poškodili alebo zničila viac než 2500 zdravotníckych zariadení, z ktorých 327 bolo úplne zničených.
„Tieto útoky sú príliš systematické, príliš časté a príliš presné na to, aby išlo o náhodu,“ uviedol vo vyhlásení koordinátor MSF na Ukrajine Robin Meldrum. „Toto je vzor; vzory vychádzajú zo zámeru,“ zdôraznil.
Údery na objekty zdravotníckej infraštruktúry vyvolali na Ukrajine podľa MSF krízu v prístupe k zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí potrebujú neurgentnú liečbu alebo liečbu chronických ochorení. To priamo vedie k utrpeniu a dokonca aj k úmrtiam v dôsledku ochorení, ktoré sa dajú liečiť, ako sú kardiovaskulárne príhody, cukrovka a epilepsia, upozornila organizácia.