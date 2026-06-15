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Lekári bez hraníc: Šírenie eboly v KDR sa nedarí dostať pod kontrolu
Podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v KDR bolo potvrdených 782 prípadov eboly vrátane 181 úmrtí.
Autor TASR
Ženeva 15. júna (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok upozornila, že epidémiu infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa nedarí dostať pod kontrolu dostatočne rýchlo. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hoci po vyhlásení epidémie - 15. mája - došlo v KDR k výraznému posilneniu opatrení na jej zvládnutie, skutočný rozsah krízy podľa MSF zostáva nejasný. „Mesiac po vypuknutí epidémie je šírenie eboly rýchlejšie než reakcia na ňu,“ upozornila koordinátorka krízových zdravotníckych operácií MSF v KDR Kate Whiteová. Dodala, že nikto presne nevie, aký rozsah má nákaza, ani kde všade sa vírus šíri.
Podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v KDR bolo potvrdených 782 prípadov eboly vrátane 181 úmrtí. V susednej Ugande evidujú ďalších 19 prípadov a dve úmrtia. MSF upozorňuje, že skutočné počty nakazených a mŕtvych môžu byť výrazne vyššie. Podľa MSF sa totiž vírus mohol šíriť niekoľko týždňov bez povšimnutia, ešte pred oficiálnym vyhlásením epidémie.
Ohnisko nákazy sa nachádza v provincii Ituri na severovýchode KDR, ale nákazu zaznamenali aj v provinciách Severné Kivu a Južné Kivu.
MSF upozornila, že prístup zdravotníkov do viacerých komunít v KDR komplikuje tamojšia bezpečnostná situácia. Aj v relatívne stabilných regiónoch sú však podľa MSF nedostatočné kapacity na odhaľovanie prípadov, testovanie pacientov, identifikáciu ich kontaktov a monitorovanie šírenia nákazy. Za jednu z najväčších slabín reakcie na epidémiu Whiteová označila práve testovanie.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami infikovanej osoby a môže vyvolať smrteľnú hemoragickú horúčku. Za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac než 15.000 obetí.
Hoci po vyhlásení epidémie - 15. mája - došlo v KDR k výraznému posilneniu opatrení na jej zvládnutie, skutočný rozsah krízy podľa MSF zostáva nejasný. „Mesiac po vypuknutí epidémie je šírenie eboly rýchlejšie než reakcia na ňu,“ upozornila koordinátorka krízových zdravotníckych operácií MSF v KDR Kate Whiteová. Dodala, že nikto presne nevie, aký rozsah má nákaza, ani kde všade sa vírus šíri.
Podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v KDR bolo potvrdených 782 prípadov eboly vrátane 181 úmrtí. V susednej Ugande evidujú ďalších 19 prípadov a dve úmrtia. MSF upozorňuje, že skutočné počty nakazených a mŕtvych môžu byť výrazne vyššie. Podľa MSF sa totiž vírus mohol šíriť niekoľko týždňov bez povšimnutia, ešte pred oficiálnym vyhlásením epidémie.
Ohnisko nákazy sa nachádza v provincii Ituri na severovýchode KDR, ale nákazu zaznamenali aj v provinciách Severné Kivu a Južné Kivu.
MSF upozornila, že prístup zdravotníkov do viacerých komunít v KDR komplikuje tamojšia bezpečnostná situácia. Aj v relatívne stabilných regiónoch sú však podľa MSF nedostatočné kapacity na odhaľovanie prípadov, testovanie pacientov, identifikáciu ich kontaktov a monitorovanie šírenia nákazy. Za jednu z najväčších slabín reakcie na epidémiu Whiteová označila práve testovanie.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami infikovanej osoby a môže vyvolať smrteľnú hemoragickú horúčku. Za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac než 15.000 obetí.