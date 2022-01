Lekári bez hraníc stiahli svoj tím z bielorusko-poľských hraníc

Ženeva 6. januára (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok oznámila, že po troch mesiacoch stiahla svoj tím z bielorusko-poľských hraníc. Stalo sa tak po tom, čo Varšava opakovane blokovala prístup k migrantom, ktorí sa tam zhromaždili, aby sa pokúsili dostať do krajín Európskej únie. Podľa MSF pritom títo ľudia "zúfalo potrebujú lekársku a humanitárnu pomoc". Informovala o tom agentúra AFP.



Tisíce migrantov - väčšinou z krajín Blízkeho východu - dlhé týždne a neraz v mrazivých teplotách táboria na hraniciach Bieloruska s cieľom prekročiť východnú hranicu EÚ. V bezútešných podmienkach tam už o život prišli mnohí z nich, pripomína AFP.



"Od októbra MSF opakovane žiadame o prístup do oblasti s obmedzeným vstupom a k stanovištiam pohraničnej stráže v Poľsku, avšak bezúspešne," povedala Frauke Ossigová, núdzová koordinátorka MSF pre Poľsko a Litvu. "Vieme, že stále sú tam ľudia, ktorí prekračujú hranicu a ukrývajú sa v lese a potrebujú podporu, avšak aj keď sme odhodlaní pomáhať týmto ľuďom nech sú kdekoľvek, v Poľsku sa nám k nim nepodarilo dostať," dodala. "Súčasná situácia je neprijateľná a neľudská. Ľudia majú právo na hľadanie bezpečia a (uchádzanie sa o) azyl a nemali by byť nezákonne zatláčaní späť do Bieloruska," kritizovala.



Lekári bez hraníc uviedli, že pokračujú v prípravách na zriadenie svojej pobočky vo Varšave a zdôraznili, že budú pokračovať vo svojich aktivitách týkajúcich sa reakciu na migračnú krízu aj v Litve a v Bielorusku.



Poľské ministerstvo vnútra 1. decembra ohlásilo predĺženie platnosti kontroverzného výnimočného stavu zavedeného v septembri v pohraničných oblastiach s Bieloruskom. Na základe neho mali novinári i humanitárne organizácie vstup do týchto oblastí zakázaný; povolený bol totiž len pre ľudí, ktorí tam žijú. Poľsko tiež v reakcii na nápor migrantov postavilo plot z ostnatého drôtu a k hranici vyslalo tisíce vojakov. Varšava tento týždeň oznámila, že vybrala prvé tri spoločnosti, ktoré budú mať na starosti výstavbu trvalej bariéry na hranici s Bieloruskom.



Lekári bez hraníc vyjadrili znepokojenie, že obmedzenie prístupu pre humanitárne organizácie môže viesť k ďalším úmrtiam migrantov a takáto politika je podľa nich "ďalším príkladom toho, že EÚ úmyselne vytvára nebezpečné podmienky pre ľudí, ktorí sa na jej hraniciach usilujú získať azyl".



Prílev migrantov do Poľska – ale i do pobaltských štátov – sa zintenzívnil predovšetkým počas uplynulých mesiacov na hraniciach s Bieloruskom po tom, čo tamojší líder Alexandr Lukašenko v reakcii na sériu sankcií zo strany Západu vyhlásil, že nebude brániť migrantom z Blízkeho východu v postupe ďalej do Európy. Európska únia obvinila Lukašenka, že migrantov necháva dokonca cielene zvážať z krízových oblastí.