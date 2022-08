Lekári bez hraníc: Stredomorie je najsmrteľnejšou utečeneckou trasou

Praha 9. augusta (TASR) - Oblasť centrálneho Stredomoria zostáva najsmrteľnejšou utečeneckou trasou na svete. Lekári bez hraníc preto vyzývajú európske štáty, aby urýchlene obnovili pátracie a záchranné akcie v tejto oblasti a nenechávali záchranu životov utečencov na neziskové organizácie. TASR o tom informovala Nikola Kaňovská Tenevová z tlačového odboru organizácie Lekári bez hraníc.



"Výsledkom normalizácie politiky zastrašovania, nulovej asistencie na mori a uprednostňovania nútených návratov je iba ďalšie ľudské utrpenie a straty na životoch," uvádza nezisková organizácia.



Loď Geo Barents, ktorú Lekári bez hraníc prevádzkujú, zachránila od júna 2021 do mája 2022 viac ako 3000 ľudí. "Momentálne ich máme na palube 659, čo presahuje jej kapacitu. Stále prijímame núdzové volania a z mostíka vidíme lode v nebezpečenstve," uviedol vedúci misie Lekárov bez hraníc v Stredozemnom mori Juan Matias Gil. Podľa neho sa musí zvýšiť počet záchranných akcií.



Na takzvanej stredomorskej trase od roku 2017 zomreli alebo sú nezvestné tisíce ľudí. Podľa organizácie je na príčine ignorácia zo strany európskych krajín. Snahu o koordináciu záchrany, ako ju prikazuje medzinárodné právo, nemá ani Líbya, ktorá tým podľa neziskovej organizácie porušuje svoje povinnosti.



V období rokov 2017 a 2021 bolo do Líbye násilne navrátených 95.000 ľudí. Podľa OSN to však nie je bezpečná krajina. "Utečenci tam v detenčných centrách čelia ponižujúcemu zaobchádzaniu ako je vydieranie alebo mučenie , ktoré až príliš často končí smrťou," dodáva organizácia Lekári bez hraníc.



Európa v kontexte vojny na Ukrajine ukázala, že sa k nútenej migrácii dokáže postaviť ľudsky. Právo na ochranu života by malo platiť bez ohľadu na krajinu pôvodu. S utečencami na stredomorskej ceste by sa podľa Lekárov bez hraníc malo zaobchádzať rovnako.