Lekári bez hraníc: Útok v Kábule bol systematickým vraždením matiek

Kábul 15. mája (TASR) - Za "systematické vraždenie " matiek označila v piatok humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) útok na pôrodnícke oddelenie nemocnice v Kábule.



Útok troch ozbrojených mužov, ku ktorému došlo v utorok, si vyžiadal životy najmenej 24 ľudí, vrátane novorodencov, matiek a zdravotných sestier, a vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva. Spojené štáty ho pripísali džihádistickej organizácii Islamský štát.



Šéf misie MSF v Afganistane Frédéric Bonnot, ktorý navštívil oddelenie nemocnice deň po útoku, podľa agentúry AFP uviedol, že to, čo videl v pôrodnici, "dokazuje, že to bolo systematické vraždenie matiek". Útočníci podľa neho "prešli miestnosťami na oddelení a strieľali do žien v posteliach. Bolo to metodické".



Organizácia MSF, ktorá pôrodnicu v nemocnici v prevažne šiitskej štvrti Dašt-e-Barčí na západe Kábulu prevádzkuje, uviedla, že v čase útoku bolo na pôrodníckom oddelení 26 žien. Jedenásť z nich prišlo o život, vrátane troch priamo v pôrodnej sále aj s ich novorodencami. Ďalších päť žien bolo zranených. Iných desať žien sa skrylo v bezpečných izbách.



Útočníci, ktorí vstúpili do nemocnice cez hlavnú bránu, šli priamo na pôrodnícke oddelenie, uviedli MSF: "Prišli zabiť matky".



Afganistan je "bohužiaľ zvyknutý na strašné udalosti. Ale na to, čo sa stalo v utorok, niet slov," poznamenal Bonnot.



Traja útočníci boli nakoniec zabití pri zdĺhavej operácii bezpečnostných zložiek.



Agentúra AFP pripomenula, že IS sa k zodpovednosti za útok v kábulskej nemocnici nepriznal. Osobitný predstaviteľ USA v Afganistane Zalmay Khalilzad tvrdí, že ho vykonal Islamský štát v Chorasáne, označovaný za afganskú vetvu IS.



Fundamentalistické hnutie Taliban odmietlo akýkoľvek podiel na utorkovom útoku.



Pri ďalšom útoku, ku ktorému došlo v utorok v provincii Nangarhár na východe krajiny, samovražedný atentátnik odpálil nálož na svojom tele počas pohrebu. Zahynulo najmenej 32 ľudí. K útoku sa neskôr prihlásil IS.