Lekári bez hraníc: V pásme Gazy sa nachádza vyše 20.000 zranených ľudí

Paríž 2. novembra (TASR) - V pásme Gazy je stále viac ako 20.000 zranených ľudí s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Oznámila to humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) po tom, ako enklávu opustili prví zranení Palestínčania a cudzinci alebo ľudia s dvojakým občianstvom. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



MSF uviedla, že z Gazy už bolo evakuovaných cez hraničný priechod Rafah do Egypta "množstvo ťažko zranených" ľudí. Medzi nimi bolo aj 22 zahraničných zamestnancov organizácie.



MSF dodala, že palestínski pracovníci organizácie v Gaze naďalej poskytujú zdravotnú starostlivosť. Ďalší medzinárodný tím čaká na vstup územie "hneď, ako to situácia dovolí", aby nahradil tých, ktorí odišli.



Organizácia opätovne vyzvala na evakuáciu väčšieho počtu ľudí, dosiahnutie prímerie a na umožnenie prísunu ďalšej humanitárnej pomoci do Gazy.



Reportéri agentúry AFP na južnej hranici Gazy v stredu videli, ako sanitky prevážali zranených do egyptských poľných nemocníc. Egyptské úrady uviedli, že z Gazy sa do Egypta dostalo 335 cudzincov alebo osôb s dvojakým občianstvom a 76 ťažko zranených a chorých Palestínčanov.



Izrael útočí na pásmo Gazy v reakcii na teroristický útok militantného hnutia Hamas 7. októbra, pri ktorom na území Izraela zahynulo viac než 1400 ľudí. Odvetné útoky Izraela si v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom vyžiadali už viac ako 8700 obetí na životoch.