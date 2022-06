Lekárov bez hraníc šokovala na Ukrajine úroveň nevyberavého násilia

Ilustračná snímka. Foto: TASR / AP

Ženeva 22. júna (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v stredu upozornila na "" o ochranu civilistov, ktorí sa na Ukrajine ocitajú v oblasti bojov. Lekárska organizácia pri tomto konštatovaní vychádzala z anamnéz a výpovedí pacientov, ktoré zozbierali jej tímy na Ukrajine.Ako v stredu uviedla AFP, organizácia MSF, ktorá po ruskej vojenskej invázii sprevádzkovala na Ukrajine nemocničný vlak, informovala, že viac ako 40 percent zranených vo vlaku tvorili starší ľudia a deti.Prišli so zraneniami po výbuchu, s traumatickými amputáciami, črepinami a so strelnými poraneniami.Tento stav podľa MSF poukazuje "MSF uviedli, že od 31. marca do 6. júna evakuovali vlakom s lekárskym personálom 653 pacientov, ktorých previezli z vojnou postihnutých oblastí na východe Ukrajiny do nemocníc v bezpečnejších častiach krajiny.Práve počas týchto prevozov sa mnohí pacienti s personálom podelili o svoje zážitky. "" informovali MSF.Koordinátor MSF pre mimoriadne situácie Christopher Stokes zdôraznil najmä to, že mnohí pacienti boli zranení počas útokov, pri ktorých boli zasiahnuté aj civilné obytné oblasti." upozornil.MSF zistili, že zranenia spôsobené výbuchom boli príčinou 73 percent prípadov vojnových úrazov, ktoré jej tímy ošetrovali; ďalších 20 percent spôsobili šrapnely alebo streľba a zvyšok iné incidenty.Viac ako desať percent pacientov Lekárov bez hraníc s vojnovým úrazom prišlo aspoň o jednu končatinu, pričom najmladší mal len šesť rokov.Prezident MSF Bertrand Draguez vyzval všetky ozbrojené skupiny, aby "". Vo svojom vyhlásení dodal, že podľa medzinárodného práva sú bojujúce jednotky povinné "".