Lekári bez hraníc vinia Izrael z etnických čistiek v Pásme Gazy

Paríž 19. decembra (TASR) - Medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok obvinila Izrael z "etnických čistiek" v Pásme Gazy a upozornila na drastické obmedzenie toku humanitárnej pomoci pre Palestínčanov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



MSF vo štvrtok zverejnili správu, ktorá zaznamenáva 14 mesiacov trvajúci konflikt v Pásme Gazy. Správa dokumentuje 41 útokov na zamestnancov MSF vrátane leteckých útokov na zdravotnícke zariadenia a priamej streľby na humanitárne konvoje. V 17-tich prípadoch musela organizácia evakuovať nemocnice a zdravotné strediská.



"Vidíme jasné znaky etnických čistiek, pretože Palestínčania sú násilne vysídľovaní, uväznení a bombardovaní," vyhlásil generálny tajomník MSF Christopher Lockyear.



Podľa správy MSF sa drasticky znížilo prúdenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, pričom v októbri 2024 bolo povolených len 37 nákladných vozidiel denne v porovnaní s 500 pred začatím konfliktu.



MSF ďalej uvádzajú, že severná časť Pásma Gazy, predovšetkým tábor Džabálijá, čelí od začiatku októbra "mimoriadne násilnej" ofenzíve.



"To, čoho boli naše lekárske tímy svedkami na mieste počas tohto konfliktu, sa zhoduje s opismi, ktoré poskytuje čoraz viac právnych expertov a organizácií, ktoré dospeli k záveru, že v Gaze dochádza ku genocíde," dodal Lockyear.



Izrael ale opakovane odmieta obvinenia z genocídy, pripomína AFP.



Lekárske tímy MSF vykonali v Pásme Gazy za rok viac ako 27.500 konzultácií a 7500 chirurgických operácií. Taktiež zaznamenali rýchle šírenie chorôb v populácií, píše AFP.



Správa vyzýva na okamžité zastavenie paľby a zrušenie obliehania, aby do tejto oblasti mohla prúdiť humanitárna pomoc.



MSF taktiež naliehala na "štáty, najmä najbližších spojencov Izraela, aby ukončili svoju bezpodmienečnú podporu Izraela a splnili si povinnosť zabrániť genocíde v Gaze".