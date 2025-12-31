< sekcia Zahraničie
Lekári bez hraníc žiadajú Izrael umožniť im pôsobenie v Gaze v 2026

Autor TASR
Jeruzalem 31. decembra (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v stredu vyzvala Izrael, aby jej umožnil pokračovať v pôsobení v Pásme Gazy a na okupovanom Západnom brehu Jordánu aj v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vyzývame izraelské úrady, aby zabezpečili registráciu MSF a ďalších medzinárodných mimovládnych organizácií v Izraeli, aby mohli pokračovať v práci na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy v roku 2026,“ uviedli Lekári bez hraníc vo vyhlásení.
Izrael plánuje od štvrtka zastaviť činnosť 37 humanitárnych organizácií v Pásme Gazy. Vláda v Jeruzaleme rozhodnutie odôvodňuje tým, že dotknuté organizácie nedodržiavajú nové požiadavky na poskytovanie informácií o svojich zamestnancoch, financovaní a aktivitách.
MSF uviedla, že jej registrácia bude zrušená už v stredu a činnosť bude musieť ukončiť do 1. marca. Izrael obvinil MSF, že dvaja jej zamestnanci sú členmi palestínskych militantných skupín Islamský džihád a Hamas. Podľa organizácie izraelské úrady považujú jej žiadosť o registráciu za neúplnú.
„Naďalej žiadame o uistenie a vysvetlenie týkajúce sa znepokojujúcej požiadavky o poskytnutie zoznamu zamestnancov, čo môže byť v rozpore s povinnosťami Izraela vyplývajúcimi z medzinárodného humanitárneho práva a s našimi humanitárnymi zásadami,“ dodala MSF. Na rok 2026 charitatívna organizácia vyčlenila odhadom 100 až 120 miliónov eur na humanitárnu pomoc v Pásme Gazy.
Európska únia v stredu varovala, že rozhodnutie Izraela bude predstavovať veľkú prekážku pri poskytovaní „život zachraňujúcej“ pomoci ľuďom žijúcim na palestínskom území. Tento krok odsúdil aj Hamas.
