Lekári dúfajú, že proti ochoreniu COVID-19 pomôže tocilizumab

Praha 28. júla (TASR) - Ďalším liekom, ktorý by mohol pomôcť proti ochoreniu COVID-19, je protizápalový tocilizumab, ktorý sa používa na liečbu rôznych foriem artritídy. Informoval o tom v utorok spravodajský webový portál Novinky.cz.



Účinný totiž je aj pri cytokínovej búrke, keď dochádza k prehnanej imunitnej reakcii organizmu pri liečbe rakoviny upravenými T-lymfocytmi. Cytokínová búrka je však tiež jednou z príčin, pre ktorú umierajú ľudia na COVID-19.



Lekári sú presvedčení, že tento preparát zaberá u nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, u ktorých došlo k prehnanej imunitnej reakcii, tzv. cytokínovej búrke. Výsledky klinických skúšok, do ktorých je zapojených zhruba 450 ľudí na celom svete, sa čakajú tento týždeň.



"Je veľmi jasné, že najvážnejšia forma COVID-19, ktorá zabíja, je spojená viac s reakciou tela na vírus než s vírusom samotným. Riešime, ako možno potlačiť túto reakciu," odpovedala denníku The Daily Mail lekárka Taryn Youngsteinová z londýnskej Imperiál College, ktorá je do testu zapojená.



Tocilizumab sa testuje v rámci rozsiahleho Oxfordského projektu s názvom Recovery, ktorý už potvrdil účinnosť dexametazónu a vylúčil účinnosť antimalarika hydroxychlórochínu a kombinácie antivirotík pre liečbu HIV - lopinaviru s ritonvirom, ktorá je na trhu pod názvom Kaletra.



Tocilizumab, ktorý sa v Česku predpisuje pod obchodným menom RoActemra, nelikviduje vírus alebo nebráni napádať bunky v tele a replikovať sa v nich, znižuje však množstvo cytokínu interleukínu 6 a zmenšuje tak odpoveď organizmu.



Ak by sa účinnosť potvrdila, bol by to ďalší krok v boji proti novému koronavírusu. "Liek dobre poznáme - vieme, že je bezpečný a býva dobre znášaný," dodala Youngsteinová.



V USA bol už v marci liek schválený aj pre testy u ľudí nakazených SARS-CoV-2.



Liek sa novo bude vyrábať aj v Iráne, ktorý je ťažko zasiahnutý koronavírusom. V nemocniciach by mal byť do dvoch týždňov, aby sa s ním mohli vykonať klinické testy, uviedla agentúra IRNA.



Výskumníci sú presvedčení, že pre liečbu je treba mať viac druhov liečiv, pretože choroba sa prejavuje u rôznych nakazených rozlične.