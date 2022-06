Lekári v Anglicku budú musieť nahlasovať možné prípady opičích kiahní

Londýn 7. júna (TASR) - Britský Úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) v utorok oznámil, že od stredy 8. júna bude klasifikovať opičie kiahne ako infekčné ochorenie, ktoré podlieha ohlasovacej povinnosti. To znamená, že lekári v Anglicku budú musieť upozorniť miestne úrady, ak budú mať podozrenie, že ich pacient sa týmto ochorením nakazil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Rýchla diagnostika a nahlasovanie je kľúčom k prerušeniu prenosu a k zabráneniu ďalšiemu šíreniu opičích kiahní," uviedla riaditeľka UKHSA pre prípady opičích kiahní Wendi Shepherdová.



"Táto nová legislatíva umožní nám a našim zdravotným partnerom rýchlo identifikovať, liečiť a kontrolovať toto ochorenie," dodala.



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), zverejnených cez víkend, oznámili do minulého štvrtka v 27 neendemických krajinách už 780 prípadov nákazy opičími kiahňami. Najviac takýchto prípadov zaznamenali spomedzi krajín, v ktorých sa toto ochorenie bežne nevyskytuje, práve v Británii.



V Spojenom kráľovstve zaevidovali len v pondelok 73 nových prípadov nákazy opičími kiahňami. Celkovo tak do 5. júna bolo v krajine zaznamenaných už 302 takýchto prípadov, vyplýva z údajov zverejnených na oficiálnej stránke britskej vlády. Najviac prípadov, a to 287, hlásili v Anglicku, kde lekári budú podľa nových pravidiel musieť hlásiť úradom prípadné podozrenia na nákazu týmto ochorením.



Opičie kiahne sa prenášajú najmä kvapôčkami šírenými vzduchom, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého.