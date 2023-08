Lekári v Anglicku začali ďalší štrajk pre platové podmienky

Londýn 11. augusta (TASR) - Desaťtisíce profesijne mladších lekárov v Anglicku v piatok vstúpili do ďalšieho štvordenného štrajku. Ide o súčasť dlhodobého sporu o platové podmienky s britskou vládou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Piate kolo štrajku týchto lekárov má trvať do utorka 7.00 h miestneho času. Ide o profesijne mladších lekárov a niektorí z nich začali v britskej Národnej zdravotnej službe (NHS) pracovať len nedávno. V nemocniciach majú na starosti najmä poskytovanie bežnej starostlivosti a ich pracovný čas je dlhý, píše AP.



NHS uvádza, že z dôvodu štrajku by mohli zrušiť až milión plánovaných zákrokov a vyšetrení v hodnote jednej miliardy libier (viac než 1,158 miliardy eur).



Britská lekárska asociácia (BMA), ktorá zastupuje približne 75.000 mladších lekárov, žiada zvýšenie platov o 35 percent s cieľom vrátiť ich po zarátaní inflácie na úroveň z roku 2008. Vláda však ponúka len šesťpercentné zvýšenie s prísľubom ďalšieho možného nárastu. Vláda trvá na tom, že jej ponuka je spravodlivá a naplnenie požiadaviek lekárov by viedlo k ďalšiemu nárastu inflácie v krajine.



"Všetko, o čo žiadame, je návrat k úrovni z roku 2008. Nežiadame zvýšenie platov," uviedla lekárka Sumi Manirajanová, ktorá je jednou z podpredsedníčok BMA. Mnohí z jej kolegov sú podľa jej pozorovaní denno-denne na pokraji vyhorenia a niektorí odišli pracovať do zahraničia.



V Británii v poslednom období okrem lekárov štrajkujú aj ďalší zamestnanci z verejného sektora vrátane učiteľov, rušňovodičov a zdravotných sestier. Vláda minulý mesiac oznámila zvýšenie platov o 6,5 percenta miliónom z týchto zamestnancov.