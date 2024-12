Lekári: V Južnom Sudáne sa šíri cholera

Chartúm 23. decembra (TASR) - Južný Sudán je vystavený "úplne ohromujúcemu" prílevu utečencov z vojnou sužovaného Sudánu, ako aj rýchlo sa šíriacej epidémii cholery, varovala v pondelok medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



MSF uviedla, že každý deň prekročí hranice do Južného Sudánu až 5000 ľudí. Organizácia Spojených národov (OSN) pred časom odhadovala vyšší počet, a to 7000 až 10.000 osôb denne.



Sudán trpí jednou z najhorších humanitárnych kríz na svete. V tejto africkej krajine od roku 2023 zúri vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. V dôsledku vojny zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny boli vysídlené.



Emanuele Montobbio, koordinátor MSF pre núdzové situácie v meste Renk nachádzajúcom sa v blízkosti tranzitného centra, v ktorom sa podľa OSN nachádza približne 17.000 ľudí, tvrdí, že na poskytovaní starostlivosti spolupracujú s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK).



"Ale situácia je úplne ohromujúca a nestačí to," uviedol. Zariadenia sa podľa neho rozširujú, avšak "viac než 100 zranených pacientov, z ktorých mnohí majú vážne zranenia, stále čaká na operáciu".



Južný Sudán nie je dostatočne vybavený na príchod tisícov ľudí utekajúcich pred vojnou, píše AFP. Samotná krajina totiž bojuje s násilím, chudobou a prírodnými katastrofami. Mnoho obyvateľov Južného Sudánu žije v táboroch pre vnútorne vysídlených ľudí a podľa MSF sú vystavení "alarmujúcemu a rapídnemu nárastu" prípadov cholery.



MSF dodala, že v dôsledku epidémie zomrelo v štáte Unity, známom aj ako Západný horný Níl, 92 ľudí a v meste Bentiu lekári za uplynulé štyri týždne ošetrili viac ako 1210 ľudí. Desiatky úmrtí hlásili aj z rozľahlých táborov neďaleko mesta hlavného mesta Džuba.



"To, čoho sme svedkami, nie je len vypuknutie cholery, je to výsledok systémového zanedbávania," povedal vedúci misie MSF v Južnom Sudáne Mamman Mustapha. Dodal, že bez okamžitých opatrení je možné, že počet prípadov cholery v najbližších dňoch a týždňoch prudko vzrastie.