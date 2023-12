Lekári v Taliansku vyhlásili jednodňový celoštátny štrajk

Rím 5. decembra (TASR) - Talianski lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotníci vstúpili v utorok do jednodňového celoštátneho štrajku, v dôsledku čoho došlo k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti po celej krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Do práce neprišlo približne 85 percent zdravotníckeho personálu, ktorý takto protestuje proti znižovaniu dôchodkov zdravotníkov a ďalším opatreniam v rezorte, ktoré talianska vláda zaradila do návrhu rozpočtu na rok 2024. V súčasnosti tento návrh prerokúva taliansky parlament.



"Hovoríme o znížení dôchodkových príspevkov pre najmenej 50.000 ľudí vo výške až 26.347 eur ročne, a to na po zvyšok ich života. Ak chce vláda týmto rozpočtom vyhnať lekárov zo štátneho zdravotníctva, radi im podáme pomocnú ruku. A keď pacienti nájdu v nemocniciach ešte menej zdravotníkov, ktorí ich majú liečiť, budú vedieť, kto je na vine," uviedli lekárske odborové združenia ANAAO ASSOMED a CIMO-FESMED v spoločnom vyhlásení.