Nedela 10. máj 2026
Lekári vyzvali na predaj liehovín iba v špecializovaných obchodoch

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Autor TASR
Berlín 10. mája (TASR) - Nemecký Marburger Bund (lekársky odborový zväz) v nedeľu vyzval na obmedzenie predaja liehovín iba na špeciálne predajne na základe licencie. TASR o tom píše pdľa agentúry DPA.

„Predaj nápojov s vysokým obsahom alkoholu by sa mal uskutočňovať iba v licencovaných špecializovaných predajných miestach,“ uviedol lekársky zväz počas výročného stretnutia v Hannoveri.

Podľa návrhu lekárov by sa „tvrdý“ alkohol nesmel predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach a v kioskoch.

Konzumácia alkoholu predstavuje jedno z najväčších zdravotných rizík, ktorým sa však dá v Nemecku vyhnúť a podľa Marburger Bund preto mladí ľudia potrebujú lepšiu ochranu v tomto smere.

Podľa odborníkov návyk pitia alkoholu vytvorený už v mladosti zvyšuje riziko závislosti vo vyššom veku spolu so zdravotnými a sociálnymi dôsledkami. Lekársky zväz preto tiež podporuje vládne plány na zrušenie tzv. „sprevádzaného pitia“ – podľa tohto ustanovenia v nemeckom zákone môžu piť pivo a víno na verejnosti aj deti od 14 rokov v sprievode rodičov.
