Lekárka: Variant omikron zatiaľ sprevádzajú veľmi mierne príznaky

Johannesburg 29. novembra (TASR) - Juhoafrická lekárka Angelique Coetzeeová, ktorá ako jedna z prvých rozpoznala, že sa na svete objavil nový koronavírusový variant omikron, v nedeľu povedala, že nákazu ním zatiaľ sprevádzajú len mierne príznaky, pričom infikovaní sa môžu zotavovať v domácej liečbe.



Coetzeeová, ktorá je tiež šéfkou juhoafrickej lekárskej asociácie (SAMA), agentúre Reuters povedala, že 18. novembra zaregistrovala na svojej klinike siedmich nakazených pacientov, ktorí mali odlišné, hoci "veľmi mierne", príznaky v porovnaní s ľuďmi infikovanými dominantným koronavírusovým variantom delta.



Nový variant, ktorý neskôr Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila ako omikron, detegoval a jeho výskyt ako prvý 25. novembra oznámil juhoafrický Národný inštitút pre infekčné choroby (NICD). Zistil ho vo vzorkách nakazených získaných 14. - 16. novembra, približuje Reuters.



Coetzeeová teraz uviedla, že na jej kliniku prišiel 18. novembra pacient, ktorý už dva dni vykazoval "veľkú únavu" a bolela ho hlava aj celé telo. To lekárka označila za bežné symptómy počiatočného štádia vírusovej infekcie. Uviedla však, že sa pacienta rozhodla otestovať na covid. Výsledok tohto testu bol pozitívny a rovnaký ho mali aj zvyšní členovia pacientovej rodiny.



Lekárka dodala, že v ten istý deň prišlo do nemocnice viacero pacientov s podobnými príznakmi, a vtedy si uvedomila, že "sa niečo deje". O pacientoch upovedomila NICD.



Coetzeeová ďalej uviedla, že väčšina z nakazených omikronom má len "veľmi mierne príznaky" a je ich možné "liečiť doma".



Lekárka priblížila, že na rozdiel od infikovaných variantom delta, pri pacientoch s omikronom dosiaľ nezaznamenali stratu čuchu či chuti a výrazne im neklesli ani hladiny kyslíka v krvi.



Nákazu novým variantom zároveň dosiaľ lekárka zaznamenala len u ľudí vo veku do 40 rokov, pričom takmer polovica z príznakových infikovaných, ktorých liečila, nebola zaočkovaná. Nakazení omikronom sa podľa jej slov najčastejšie sťažovali na "silnú únavu" trvajúcu jeden až dva dni a tiež na bolesti hlavy aj celého tela.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili tento týždeň z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, v Hongkongu, Izraeli, v Belgicku, Nemecku či Taliansku. Väčšina štátov Európy pre obavy z rozšírenia tohto variantu zakázala lety z JAR a ďalších krajín južnej Afriky.



Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií. Niektoré indície naznačujú, že by mohol byť infekčnejší než predchádzajúce varianty. WHO ho zaradila medzi koronavírusové varianty, ktoré vyvolávajú znepokojenie.