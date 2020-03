Lekárom vo Francúzsku ako ochrana môžu poslúžiť masky na šnorchlovanie

Paríž 31. marca (TASR) - Sieť obchodov so športovými potrebami vo Francúzsku zablokovala predaj masiek na šnorchlovanie, keď sa zistilo, že po úpravách môže v nemocniciach poslúžiť ako ochrana pred novým koronavírusom. Informoval o tom v utorok francúzsky spravodajský portál La Voix du Nord.



Upravená maska na šnorchlovanie predávaná v reťazci Decathlon pod názvom Easybreath bude môcť byť použitá aj pre pacientov, ktorí potrebujú pomoc pri dýchaní, a to pridaním filtra vytlačeného v 3D tlačiarni. Ako prví to zistili lekári v Taliansku. Decathlon v rámci ústretovosti dal súhlas na nové využitie svojej masky.



Po zisteniach, že šnorchlovacia maska môže poslúžiť na tento účel, sa reťazec Decathlon rozhodol v pondelok zablokovať predaj tohto svojho produktu v internetových obchodoch.



Od začiatku epidémie vo Francúzsku v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu zomrelo šesť lekárov. Posledný prípad zaznamenali v nemocnici v meste Metz, kde je nakazených viac ako 40 lekárov a zdravotníkov, pričom mnohí z nich sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vedenie tejto nemocnice v pondelok večer upozornilo, že má katastrofálny nedostatok voľných lôžok a vyzvalo na prevoz pacientov do iných nemocníc.



Francúzsko, podobne ako aj ostatné štáty zasiahnuté epidémiou, zápasí s nedostatkom ochranných prostriedkov pre ľudí v prvej línii kontaktu s nakazenými novým koronavírusom. Štyri továrne, kde sa vo Francúzsku vyrábajú masky triedy FFP2, zvýšili svoju produkciu a v priebehu apríla stúpne z obvyklých 15 miliónov na 40 miliónov kusov. Nemocnice a liečebne dlhodobo chorých ich však týždenne potrebujú odhadom asi 40 miliónov, uviedol podľa spravodajského portálu France 24 Elyzejský palác.



V snahe uspokojiť tieto potreby Francúzsko objednalo v Číne miliardu masiek a organizuje s Čínou letecký most na ich prepravu. Prvá časť zásielky - 8,5 milióna masiek - dorazila do Francúzska v pondelok. Druhú časť - 12 miliónov kusov - čakajú vo Francúzsku v stredu.