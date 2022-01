Lekárom v Tigraji chýba základný materiál, rany čistia soľou

Nairobi 18. januára (TASR) - Lekári vo vojnou zmietanom etiópskom regióne Tigraj recyklujú chirurgické rukavice a používajú soľ na dezinfekciou rán, pretože sa im míňa nevyhnutný zdravotnícky materiál, uviedol v utorok Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK). Informovala o tom agentúra AFP.



Nemocnice v ďalších oblastiach konfliktom postihnutej severnej časti Etiópie musia zatvárať a nie sú schopní udržať pacientov pri živote bez liekov, elektriny alebo vody, upozornil MVČK.



Počas 14 mesiacov bojov v Etiópii zahynuli tisíce ľudí a milióny ďalších trpia kritickým nedostatkom jedla a zdravotníckeho materiálu v konfliktom postihnutých oblastiach.



Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že de facto blokáda humanitárnej pomoci do povstalcami ovládaného Tigraja vyvoláva v regióne so siedmimi miliónmi obyvateľov humanitárnu krízu.



Medzinárodný výbor Červeného kríža uviedol, že je "nesmierne znepokojený" v súvislosti s nedostatkom zdravotníckeho materiálu. Ako dodal, lekári v oblasti sú nútení robiť nemožné rozhodnutia. "V Tigraji sa jednorazové pomôcky ako rukavice, chirurgický materiál či dokonca hrudné drény perú a opätovne používajú, čo zvyšuje riziko infekcií," uviedol vo vyhlásení koordinátor MVČK v Etiópii Apollo Barasa.



Dodal, že na niektorých miestach lekári nahradili dezinfekciu na čistenie rán soľou. Pacienti dostávajú lieky po dátume spotreby a niektoré nemocnice nie sú schopné poskytovať základné očkovanie. V susediacom regióne Amhara zatvorili nemocnice v dôsledku nedostatku liekov, píše AFP.



Ľudia trpiaci chronickými chorobami každodenne umierajú a ženy rodia doma, pretože zdravotnícke zariadenia nefungujú a sú často bez dodávok elektriny alebo vody, uviedol vo vyhlásení riaditeľ MVČK pre regióny Amhara a Afar Micha Wedekind.



Minulý týždeň šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus označil podmienky v regióne Tigraj za "peklo" a uviedol, že vláda bráni v dodávkach liekov a ďalšej život zachraňujúcej pomoci miestnym obyvateľom.



OSN v piatok uviedla, že od začiatku roka počas série vzdušných útokov v Tigraji zahynulo najmenej 108 civilistov.