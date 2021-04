K Navaľnému odmietli vo vojenskej nemocnici vpustiť lekárov

Líderka Aliancie združenia lekárov Anastasia Vasiljevová hovorí s novinármi počas jej návštevy vo väzenskej kolónii IK-2, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Vladimir 20. apríla (TASR) - Tím lekárov vrátane osobnej lekárky chorého kritika Kremľa Alexeja Navaľného odmietli v utorok pustiť do trestaneckej kolónie, kde vo väzenskej nemocnici liečia opozičného tohto politika. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Navaľnyj (44) začal 31. marca protestnú hladovku a jeho lekársky tím cez víkend varoval, že zdravotný stav sa mu zhoršuje tak rýchlo, že môžezomrieť.Väzenská služba v Rusku, ktorá opakovane bránila lekárom Navaľného, aby ho navštívili, ho v pondelok premiestnila z trestaneckej kolónie vo Vladimirskej oblasti, približne 100 kilometrov východne od Moskvy, do zdravotníckeho zariadenia v inej kolónii v tej istej oblasti.Tím lekárov aj jeho osobná lekárka Anastasia Vasiljevová sa mnohokrát pokúsili navštíviť ho, ale zakaždým ich odmietli.V utorok ráno tomuto tímu znovu zakázali navštíviť Navaľného, ale dostali odporúčanie, aby sa o to znovu v priebehu dňa pokúsili.uviedla pre AFP Vasiljevová pred kolóniou.dodala.Navaľného právnici tiež prišli v utorok k trestaneckej kolónii a vpustili ich, informoval novinár z AFP z miesta.Navaľnyj si odpykáva dva a pol roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného prepustenia v starej kauze sprenevery, v ktorej ho odsúdili. Navaľnyj vyhlasuje, že tento prípad proti nemu je politicky motivovaný.Opozičného politika zatkli v januári okamžite po jeho návrate do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok.Navaľnyj obviňuje z útoku novičkom prezidenta Vladimira Putina, ale toto tvrdenie Kremeľ opakovane poprel.Navaľnyj začal protestnú hladovku preto, aby dostal náležitú liečbu, pretože trpí veľkými bolesťami chrbta a znecitlivením nôh. Podľa slov jeho tímu zrejme trpí poškodením obličiek a hrozí mu zástava srdca.