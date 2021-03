Lekárske odbory upozornili, že na covid zomiera čoraz viac mladých

Budapešť 29. marca (TASR) - Počas tretej vlny pandémie v Maďarsku klesol počet úmrtí v najstarších vekových kategóriách, avšak vo všetkých ostatných skupinách došlo k nárastu obetí. Upozornila na to v pondelok v komerčnej televízii ATV podpredsedníčka Odborárskej organizácie maďarských lekárov (MOSZ) Judit Tóthová.



Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je podľa jej slov toľko mladých ľudí, že pacientov vo veku nad 65 a nad 70 rokov často nemôžu napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.



Najviac nakazených vírusom SARS-CoV-2 je vo vekovej kategórii 40 až 49 rokov. "Do nemocníc prichádza čoraz viac mladších pacientov v čoraz vážnejšom zdravotnom stave," zdôraznila Tóthová s poznámkou, že britská mutácia koronavírusu sa šíri medzi mladšími obyvateľmi, pretože sú podstatne aktívnejší aj čo sa týka sociálnych kontaktov.



Tóthová povedala, že namiesto zmierňovania opatrení, ktoré je v kompetencii vlády, by bolo potrebné ich ešte sprísniť a existujúce nariadenie prísnejšie dodržiavať.



Predseda vlády Viktor Orbán minulý piatok (26.3.) vyjadril nádej, že karanténne opatrenia v Maďarsku sa budú môcť uvoľniť v priebehu leta. Dodal, že operačný štáb čoskoro rozhodne o zmiernení zákazu vychádzania a o úprave otvorenia obchodov.



Za posledný deň potvrdili nákazu novým druhom koronavírusu 7263 ľuďom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 189 pacientov, čím počet obetí pandémie koronavírusu stúpol na 20.161.



Aktuálne je vírusom SARS-CoV-2 infikovaných 221.002 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 12.291 pacientov, z ktorých 1497 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)