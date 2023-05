Lenarčič: Klimaskeptikov treba presviedčať na základe vedy

Brusel 25. mája (TASR) - Klimaskeptikov, vrátane politikov, ktorí spochybňujú klimatické zmeny a ich dopad na prírodu a ľudí, treba presviedčať za pomoci vedeckých údajov. Uviedol to vo štvrtok eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič počas stretnutia s novinármi v rámci projektu European Newsroom (ENR), ktorý združuje európske tlačové agentúry vrátane TASR.



Lenarčič prijal predstaviteľov viacerých európskych tlačových agentúr na pôde Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC). Centrum je "srdcom" Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, koordinuje poskytovanie pomoci záchranných tímov a špecializovaného vybavenia krajinám postihnutým katastrofami a poskytuje im cenné expertízy.



ERCC koncom mája oslávi 10. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti Lenarčič prijal zástupcov médií, aby im okrem iného pripomenul prípravy EÚ pred vypuknutím tohtoročnej sezóny lesných požiarov, opísal okamžitú pomoc poskytnutú Taliansku postihnutému ničivými povodňami a ďalšie aspekty spojené s prácou tohto centra, ktoré súvisia aj s klimatickými zmenami na planéte.



Na otázku TASR, ako sa EÚ, prijímajúca rozsiahle opatrenia na zmiernenie dopadu klimatických zmien v Európe a vo svete stavia voči "klimaskeptikom" a najmä politikom, ktorí popierajú ľudský faktor na zhoršovaní klímy, Lenarčič uviedol, že presvedčiť ich treba na základe vedeckých poznatkov.



"To je moja odpoveď. V celej našej práci, keď sa snažíme predpovedať, čo sa môže stať v budúcnosti a lepšie pochopiť, čo sa prihodilo, keď analyzujeme trendy - všetko to robíme na základe vedeckých vstupov," vysvetlil eurokomkisár.



Pripomenul, že veľkou pomocou je Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je pre Európsku komisiu kľúčovým poskytovateľom analýz a vedeckých údajov. Dodal, že aj okrem toho je k dispozícii strašne veľa vedeckých údajov z celého sveta, ktoré spoločne potvrdzujú, že klimatické zmeny nie sú výmyslom, ale skutočnosťou a že klimatické zmeny majú jasný negatívny dopad na narastajúci počet prírodných katastrof naprieč Európou v posledných rokoch.



"Musíme konať a musíme konať na základe vedeckých údajov. Je to na nás, na vedcoch a na politikoch, aby sme širšej verejnosti trpezlivo vysvetľovali, čo a prečo sa deje a aby sme prijímali vhodné nástroje a opatrenia," odkázal Lenarčič.



Zdôraznil, že prechod EÚ na zelenú, uhlíkovo neutrálnu ekonomiku má zvrátiť nepriaznivé klimatické zmeny. Pripustil, že tento prechod bude nákladný, vyžaduje si vysoké investície do nových technológií; ak by sme však nerobili nič, následné náklady budú pre ľudstvo nepredstaviteľne vyššie i ťažšie.



