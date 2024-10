Lenarčič v Europarlamente zdôraznil potrebu prímeria v Libanone

Štrasburg 22. októbra (TASR) - Existuje riziko, že ak bude Libanon v dôsledku izraelských vojenských akcií destabilizovaný, bude to mať ďalekosiahle vplyvy na mier a bezpečnosť v celom regióne Blízkeho východu i mimo neho. Naznačil to v utorok pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič, informuje spravodajca TASR.



Poslanci EP presadili do pracovnej agendy rozpravu o situácii v Libanone, ktorý čelí sérii vojenských intervencií zo strany Izraela. Cieľom rozpravy s komisárom Lenarčičom bolo vyzvať na naliehavé prímerie a tiež na ochranu účastníkov misie OSN v Libanone (UNIFIL), ktorí sa stali terčom izraelského ostreľovania.



Izraelské úrady obviňujú Hizbaláh z používania mierových síl OSN ako "ľudských štítov" a tvrdia, že odmietnutie OSN evakuovať vojakov UNIFIL z južného Libanonu z nich urobilo "rukojemníkov Hizbaláhu".



Lenarčič poslancom pripomenul, že misia UNIFIL vznikla v roku 1978 po izraelskej invázii do južného Libanonu a jej cieľom je monitorovať situáciu pozdĺž takzvanej modrej línie oddeľujúcej Izrael a Libanon. Skonštatoval, že úloha misie je kľúčová a má krytie rezolúcie BR OSN, podľa ktorej v južnom Libanone môže byť ako ozbrojený orgán umiestnená len misia UNIFIL.



"Zhoršujúca sa humanitárna situácia a nebezpečenstvo prepuknutia epidémií upozorňujú na potrebu okamžite zasiahnuť proti eskalácii konfliktu a na potrebu prímeria," vyhlásil eurokomisár.



Podľa jeho slov libanonské ozbrojené sily zaručujú nezávislosť a obranu krajiny, čo slúži aj pre bezpečnosť Izraela. V tejto súvislosti dodal, že EÚ je odhodlaná podporovať libanonskú armádu a posilňovať spoluprácu s misiou OSN.



Európska únia odsúdila izraelské útoky proti UNIFIL a označila ich za porušenie medzinárodného práva. Lenarčič spresnil, že EÚ vyzvala izraelskú stranu, aby sa vyhýbala takýmto útokom, a dodal, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby personál misie OSN a civilné obyvateľstvo boli za každých okolností chránené a aby útoky neboli vedené s cieľom ničiť civilnú infraštruktúru.



"Narastajúca intenzita útokov upozorňuje na skutočnosť, že potreba dosiahnuť prímerie je naliehavejšia ako kedykoľvek doteraz," povedal Lenarčič v pléne EP.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)