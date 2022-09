Lennonovmu vrahovi dvanástykrát zamietli podmienečné prepustenie

Albany 13. septembra (TASR) - Markovi Chapmanovi, ktorý v roku 1980 zavraždil Johna Lennona, už 12-krát zamietli žiadosť o podmienečné prepustenie na slobodu. Informoval o tom v utorok denník The Independent.



Chapman (67) predstúpil pred komisiu pre podmienečné prepustenie koncom augusta, uviedlo Oddelenie nápravných zariadení a komunitného dohľadu štátu New York. Zápis z vypočutia pred komisiou nebol zverejnený, ale na predchádzajúcich pojednávaniach vrah vyjadril ľútosť nad svojím dávnym činom.



Počas predošlého vypočúvania v roku 2020 Chapman označil svoje konanie z 8. decembra 1980 za "opovrhnutiahodné", pričom komisii povedal, že "nebude mať žiadne námietky", ak sa rozhodnú držať ho za mrežami až do konca života.



V decembrovú noc v roku 1980 sa 40-ročný Lennon s manželkou Yoko Ono vracal o približne 22.50 h miestneho času do svojho bytu v luxusnom obytnom bloku Dakota v New Yorku. Chapman si ho vyhliadol a vystrelil naňho niekoľkokrát z revolveru.



Nárok na podmienečné prepustenie z väzby mu plynie od roku 2000, avšak 89-ročná vdova po Lennonovi Yoko Ono sa otvorene stavia proti tomu. Chapman sa momentálne nachádza v zariadení Green Haven Correctional Facility v štáte New York. Jeho ďalšie vypočutie pred komisiou pre podmienečné prepustenie je stanovené na február 2024.