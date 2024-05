Lennonovu akustickú gitaru vydražili za takmer tri milióny dolárov

New York 30. mája (TASR) - Gitaru, ktorú používal John Lennon, vydražili v stredu v New Yorku za 2,9 milióna dolárov, čím sa stala najdrahším hudobným nástrojom skupiny The Beatles, aký sa kedy predal na aukcii, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Akustickú 12-strunovú gitaru nemeckej značky Framus, typ Hootenanny, ktorá bola použitá pri nahrávaní albumu "Help!" (1965), objavili v podkroví domu na britskom vidieku počas sťahovania.



Nástroj sa dostal do vlastníctva škótskeho gitaristu Gordona Wallera z popového dua Peter & Gordon, ktorý ho neskôr daroval manažérom svojej skupiny. Po desiatkach rokov ho noví majitelia dali do dražby za zhruba pol milióna dolárov.



"Táto gitara je nielen súčasťou hudobnej histórie, ale aj symbolom trvalého odkazu Johna Lennona. Dnešný bezprecedentný predaj je dôkazom nadčasovej príťažlivosti a úcty k hudbe The Beatles a Johnovi Lennonovi," uviedol David Goodman, riaditeľ aukčného domu Julien's Auctions so sídlom v Kalifornii.



Predmetná gitara sa objavila aj v scéne rovnomenného filmu, keď skupina hrá pieseň "You've Got to Hide Your Love Away". The Beatles ju použili aj pri nahrávaní skladieb "Help!", "It's Only Love", "I've Just Seen a Face" a "Girl".



V piesni "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)" na ňu hral ďalší člen skupiny George Harrison.



Aukčný dom Julien's Auctions v minulosti vydražil inú Lennonovu akustickú gitaru za 2,4 milióna dolárov, ako aj súpravu bicích nástrojov americkej značky Ludwig bubeníka The Beatles Ringa Starra za 2,2 milióna dolárov.