Leo Express chce zaviesť vlakové spojenie medzi Belgickom a Slovenskom

Brusel/Bratislava 22. júla (TASR) - Česká železničná spoločnosť Leo Express podala v Belgicku žiadosť o prevádzkovanie vlakového spojenia medzi Belgickom a Slovenskom. Agentúra Belga v utorok informovala, že vlak by podľa žiadosti začínal cestu v pobrežnom meste Ostende a jeho konečnou stanicou má byť Bratislava, píše TASR.



Vlak má mať v Belgicku zastávky aj v mestách Brugy, Gent, Brusel, Leuven a Lige. Na Slovensko by ďalej pokračoval cez Nemecko, kde by stál napríklad v Aachene, Kolíne nad Rýnom, Düsseldorfe, Dortmunde, Hannoveri, Magdeburgu, Lipsku či Drážďanoch. V Českej republike Belga vyslovene spomína iba Prahu. Na Slovensku by mal vlak stáť v Kútoch, Malackách, Devínskej Novej Vsi a napokon v Bratislave. Celá cesta má mať viac než 50 zastávok a trvať by mala približne 19 hodín.



Spoločnosť Leo Express navrhla spustenie prevádzky 13. decembra 2026. Vlak z Ostende by mal vyraziť o 19.10 h a do Bratislavy by mal prísť na druhý deň o 14.18 h. Opačným smerom má ísť z Bratislavy o 14.44 h a v Ostende sa očakáva na druhý deň o 9.52 h.



Ako pripomína Belga, vzdialenosť medzi Bratislavou a Ostende je vzdušnou čiarou viac než 1000 kilometrov.