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Leo Express spojí cez Prahu poľský Przemyšl s Frankfurtom nad Mohanom
Vlak z Przemyšla bude odchádzať na poludnie a zastaví sa okrem iného v Rzešowe, Tarnowe, Krakove či Osvienčime.
Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Český súkromný železničný dopravca Leo Express spustí od 31. júla vlakové spojenie medzi poľským mestom Przemyšl, ležiacom neďaleko od hraníc s Ukrajinou, a nemeckým Frankfurtom nad Mohanom. Priamy vlak bude premávať cez Poľsko, Českú republiku a Nemecko, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia dopravcu.
Vlak z Przemyšla bude odchádzať na poludnie a zastaví sa okrem iného v Rzešowe, Tarnowe, Krakove či Osvienčime. Cez Česko povedie cez Bohumín, Ostravu, Olomouc a Prahu, v Nemecku okrem iného cez Drážďany, Erfurt a Fuldu. Do Frankfurtu nad Mohanom dorazí nasledujúce ráno krátko po siedmej hodine.
Podľa dopravcu je nové spojenie určené aj pre obyvateľov juhovýchodného Poľska a cestujúcich z Ukrajiny. „Przemyšl je prirodzenou bránou na Ukrajinu a zároveň významným dopravným uzlom vo východnom Poľsku. Nové spojenie uľahčí cestovanie tisícom ľudí a posilní prepojenie medzi západnou a východnou Európou,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Leo Express Peter Köhler.
Spojenie doteraz na poľskom úseku z administratívnych príčin zabezpečovali autobusy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Vlak z Przemyšla bude odchádzať na poludnie a zastaví sa okrem iného v Rzešowe, Tarnowe, Krakove či Osvienčime. Cez Česko povedie cez Bohumín, Ostravu, Olomouc a Prahu, v Nemecku okrem iného cez Drážďany, Erfurt a Fuldu. Do Frankfurtu nad Mohanom dorazí nasledujúce ráno krátko po siedmej hodine.
Podľa dopravcu je nové spojenie určené aj pre obyvateľov juhovýchodného Poľska a cestujúcich z Ukrajiny. „Przemyšl je prirodzenou bránou na Ukrajinu a zároveň významným dopravným uzlom vo východnom Poľsku. Nové spojenie uľahčí cestovanie tisícom ľudí a posilní prepojenie medzi západnou a východnou Európou,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Leo Express Peter Köhler.
Spojenie doteraz na poľskom úseku z administratívnych príčin zabezpečovali autobusy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)