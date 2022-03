Leon Schwarzbaum, ktorý prežil Auschwitz, zomrel vo veku 101 rokov

Na archívnej snímke budova pri vstupe do bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime Foto: TASR/AP

Berlín 14. marca (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrel v pondelok Leon Schwarzbaum, ktorý prežil nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz a bol celoživotným bojovníkom za spravodlivosť pre obete holokaustu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Schwarzbaum zomrel v pondelok nadránom v meste Postupim blízko nemeckej metropoly Berlín, oznámil na svojej webovej stránke Medzinárodný osvienčimský výbor (IAK). Žiadna príčina smrti nebola uvedená.uviedol výbor.Schwarzbaum ako jediný zo svojej rodiny prežil koncentračné tábory v Auschwitzi (terajšom Osvienčime), Buchenwalde a Sachsenhausene, napísal výbor.Pre širšiu verejnosť sa stal známym, keď filmový režisér Hans Erich Viet nakrútil v roku 2018 film o jeho živote. V snímkevystupuje samotný Schwarzbaum, ktorý cestuje na pôvodné miesta, kde strávil nejakú časť života, teda aj do Poľska.Schwarzbaum sa narodil v roku 1921 do poľsko-židovskej rodiny v Hamburgu na severe Nemecka. Vyrastal v poľskom meste Bedzin, odkiaľ rodinu v roku 1943 deportovali do Auschwitzu, keď bolo zlikvidované geto.Po druhej svetovej vojne žil mnoho rokov v Berlíne, kde pracoval ako obchodník s umením a starožitnosťami. Dvakrát sa oženil, ale nemal deti, napísal denník Bild.Ešte aj niekoľko rokov po svojej deväťdesiatke sa objavoval v nemeckej televízii a rozprával o neznesiteľnom utrpení, ktoré zažil v Auschwitzi a ďalších koncentračných táboroch, kam ho deportovali. Takisto pravidelne navštevoval školy v Nemecku a rozprával deťom o svojom živote.V roku 2016 svedčil v Nemecku v súdnom procese proti bývalému dozorcovi z koncentračného tábora Auschwitz Reinholdovi Hanningovi.V interview v roku 2019 pre agentúru Associated Press (AP) zo svojho bytu v Berlíne povedal, že je hlboko znepokojený znovuobjavením antisemitizmu po celej Európe. Byt mal pritom plný obrazov a starých čiernobielych fotografií - zachytávali 35 jeho príbuzných, ktorí zahynuli počas holokaustu.dodal.