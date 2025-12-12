< sekcia Zahraničie
LEPRA V RUMUNSKU: Do krajiny dorazila po 44 rokoch
Lepra sa vyskytuje najmä v Latinskej Amerike, v strednej Afrike a v juhovýchodnej Ázii, známe sú však aj prípady z južnej Európy, najmä Španielska, a tiež z Rumunska.
Autor TASR
Bukurešť 12. decembra (TASR) — Dvaja ľudia v Rumunsku sa nakazili leprou. Ide o prvé potvrdené prípady tohto infekčného ochorenia v krajine za 44 rokov, oznámilo v piatok ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Lepra bola zistená u dvoch masérok z Indonézie vo veku 21 a 25 rokov zamestnaných v kúpeľoch v meste Kluž ležiacom na severozápade Rumunska, ktoré sa podrobili liečbe. Dve ďalšie osoby boli pre podozrenie z nákazy testované a čakajú na výsledky.
Minister zdravotníctva Alexandru Rogobete pre agentúru Agerpres uviedol, že kúpeľní hostia nemusia mať obavy, pretože k prenosu choroby treba dlhodobý kontakt s chorým.
Podľa neho sa jedna z masérok nedávno vrátila z Ázie, kde strávila mesiac so svojou matkou, ktorá je v súčasnosti v nemocnici, pretože u nej tiež zistili lepru.
Úrady kúpele do ukončenia vyšetrovania zatvorili.
