Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Zahraničie

LEPRA V RUMUNSKU: Do krajiny dorazila po 44 rokoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lepra sa vyskytuje najmä v Latinskej Amerike, v strednej Afrike a v juhovýchodnej Ázii, známe sú však aj prípady z južnej Európy, najmä Španielska, a tiež z Rumunska.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 12. decembra (TASR) — Dvaja ľudia v Rumunsku sa nakazili leprou. Ide o prvé potvrdené prípady tohto infekčného ochorenia v krajine za 44 rokov, oznámilo v piatok ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Lepra bola zistená u dvoch masérok z Indonézie vo veku 21 a 25 rokov zamestnaných v kúpeľoch v meste Kluž ležiacom na severozápade Rumunska, ktoré sa podrobili liečbe. Dve ďalšie osoby boli pre podozrenie z nákazy testované a čakajú na výsledky.

Minister zdravotníctva Alexandru Rogobete pre agentúru Agerpres uviedol, že kúpeľní hostia nemusia mať obavy, pretože k prenosu choroby treba dlhodobý kontakt s chorým.

Podľa neho sa jedna z masérok nedávno vrátila z Ázie, kde strávila mesiac so svojou matkou, ktorá je v súčasnosti v nemocnici, pretože u nej tiež zistili lepru.

Úrady kúpele do ukončenia vyšetrovania zatvorili.

Lepra sa vyskytuje najmä v Latinskej Amerike, v strednej Afrike a v juhovýchodnej Ázii, známe sú však aj prípady z južnej Európy, najmä Španielska, a tiež z Rumunska.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených