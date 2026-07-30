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LES V PLAMEŇOCH: Zásah hasičov komplikujú vysoké teploty aj vietor
Do akcie bol povolaný aj vrtuľník Leteckej služby Polície ČR Bell 412, ktorý má bambivak s objemom 900 litrov.
Autor TASR
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Praha 30. júla (TASR) - Českí hasiči zasahujú pri požiari lesa v obci Větřkovice - Nové Vrbno neďaleko Opavy, ktorý sa v dôsledku vetra rozšíril aj na priľahlé strnisko pokoseného poľa. Na mieste zasahuje 21 jednotiek a pomáha aj policajný vrtuľník. Platí tam tretí zo štyroch stupňov požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X o tom vo štvrtok informovali hasiči Moravskosliezskeho kraja, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Hasiči na miesto podľa servera iDNES.cz vyrazili krátko pred 13.00 h. Pôvodne bol vyhlásený druhý stupeň poplachu. „Zásah komplikujú nielen vysoké teploty, ale aj vietor, v dôsledku ktorého došlo k rozšíreniu požiaru na priľahlé strnisko,“ uviedli hasiči na sieti X.
Do akcie bol povolaný aj vrtuľník Leteckej služby Polície ČR Bell 412, ktorý má bambivak s objemom 900 litrov. Na miesto mieri aj vrtuľník BlackHawk z Mělníka, ktorý má veľkorozmerný bambivak s objemom 3450 litrov. Veliteľ zásahu si na miesto vyžiadal tiež veľkokapacitnú cisternu CV 40 Taurus s objemom 21.000 litrov a cisternu CZS 40 Titan s objemom 12.000 litrov vody.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Hasiči na miesto podľa servera iDNES.cz vyrazili krátko pred 13.00 h. Pôvodne bol vyhlásený druhý stupeň poplachu. „Zásah komplikujú nielen vysoké teploty, ale aj vietor, v dôsledku ktorého došlo k rozšíreniu požiaru na priľahlé strnisko,“ uviedli hasiči na sieti X.
Do akcie bol povolaný aj vrtuľník Leteckej služby Polície ČR Bell 412, ktorý má bambivak s objemom 900 litrov. Na miesto mieri aj vrtuľník BlackHawk z Mělníka, ktorý má veľkorozmerný bambivak s objemom 3450 litrov. Veliteľ zásahu si na miesto vyžiadal tiež veľkokapacitnú cisternu CV 40 Taurus s objemom 21.000 litrov a cisternu CZS 40 Titan s objemom 12.000 litrov vody.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)