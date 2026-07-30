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LES V PLAMEŇOCH: Zásah hasičov komplikujú vysoké teploty aj vietor

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do akcie bol povolaný aj vrtuľník Leteckej služby Polície ČR Bell 412, ktorý má bambivak s objemom 900 litrov.

Autor TASR
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Praha 30. júla (TASR) - Českí hasiči zasahujú pri požiari lesa v obci Větřkovice - Nové Vrbno neďaleko Opavy, ktorý sa v dôsledku vetra rozšíril aj na priľahlé strnisko pokoseného poľa. Na mieste zasahuje 21 jednotiek a pomáha aj policajný vrtuľník. Platí tam tretí zo štyroch stupňov požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X o tom vo štvrtok informovali hasiči Moravskosliezskeho kraja, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hasiči na miesto podľa servera iDNES.cz vyrazili krátko pred 13.00 h. Pôvodne bol vyhlásený druhý stupeň poplachu. „Zásah komplikujú nielen vysoké teploty, ale aj vietor, v dôsledku ktorého došlo k rozšíreniu požiaru na priľahlé strnisko,“ uviedli hasiči na sieti X.

Do akcie bol povolaný aj vrtuľník Leteckej služby Polície ČR Bell 412, ktorý má bambivak s objemom 900 litrov. Na miesto mieri aj vrtuľník BlackHawk z Mělníka, ktorý má veľkorozmerný bambivak s objemom 3450 litrov. Veliteľ zásahu si na miesto vyžiadal tiež veľkokapacitnú cisternu CV 40 Taurus s objemom 21.000 litrov a cisternu CZS 40 Titan s objemom 12.000 litrov vody.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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