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Leskiewicz: Nawrocki rozhodne o odobratí vyznamenania Zelenskému

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Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR/AP

Pondelkové zasadnutie kapituly zvolali po tom, čo Zelenskyj koncom mája udelil jednej z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl názov „Hrdinovia UPA“.

Autor TASR
Varšava 9. júna (TASR) - Kapitula Radu Bieleho orla v pondelok predložila prezidentovi Karolovi Nawrockému stanovisko k možnosti odobratia najvyššieho poľského štátneho vyznamenania ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Stanovisko nie je verejné a konečné rozhodnutie prijme prezident neskôr. Oznámil to prezidentov hovorca Rafal Leskiewicz na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

Pondelkové zasadnutie kapituly zvolali po tom, čo Zelenskyj koncom mája udelil jednej z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl názov „Hrdinovia UPA“. Tento krok vyvolal v Poľsku kritiku a Nawrocki navrhol zaradiť otázku odobratia vyznamenania Zelenskému na program rokovania kapituly.

V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov.

Zelenskyj získal Rad Bieleho orla v apríli 2023 od vtedajšieho prezidenta Andrzeja Dudu za zásluhy o rozvoj poľsko-ukrajinských vzťahov, podporu demokracie, mieru a bezpečnosti v Európe a za obranu ľudských práv.

V súvislosti s najnovším napätím minulý týždeň vo Varšave rokoval šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov. Stretol sa s predstaviteľmi poľskej vlády, prezidentskej kancelárie aj diplomacie. Podľa poľskej strany ukrajinskí predstavitelia deklarovali záujem o dialóg a uvedomujú si citlivosť témy v Poľsku.

K otázke sa v utorok podľa agentúry PAP vyjadril aj predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty. Označil rozhodnutie ukrajinského prezidenta za nesprávne, zároveň však vyzval obe strany na zdržanlivosť a aby spor neeskalovali. Pripomenul, že ďalšie odvetné kroky by mohli negatívne ovplyvniť vzájomné vzťahy v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine.

Podľa poľských zákonov môže prezident odobrať štátne vyznamenanie z vlastnej iniciatívy po získaní stanoviska príslušnej kapituly alebo na jej návrh. Rad Bieleho orla je najstarším a najvýznamnejším poľským štátnym vyznamenaním.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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