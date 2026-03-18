Leskiewicz: Prezident Nawrocki by sa čoskoro mohol stretnúť s Trumpom
Autor TASR
Varšava 18. marca (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki by sa čoskoro mohol stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V stredajšom rozhovore pre portál WP.pl to vyhlásil to hovorca prezidenta Rafal Leskiewicz, podľa ktorého prípravy na takéto stretnutie už prebiehajú. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Leskiewicz detaily stretnutia bližšie nešpecifikoval, podľa jeho vyjadrenia však nepôjde o návštevu amerického lídra v Poľsku. Kancelária prezidenta podľa neho poskytne bližšie informácie čoskoro.
Hovorca dodal, že diskusie o prípadnej návšteve amerického prezidenta síce prebiehajú, no nachádzajú sa zatiaľ v počiatočnej fáze bez konkrétneho termínu.
Naposledy sa prezidenti Poľska a Spojených štátov stretli v januári 2026 počas konferencie Svetového ekonomického fóra v Davose. Predtým absolvoval Nawrocki oficiálnu návštevu v Bielom dome v septembri 2025.
