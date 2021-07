Lesné požiare na Cypre sú už pod plnou kontrolou

Nikózia 5. júla (TASR) - Cyperské ministerstvo lesného hospodárstva v pondelok oznámilo, že rozsiahly lesný požiar, ktorý si vyžiadal niekoľko obetí na ľudských životoch, je už plne pod kontrolou. Informuje o tom agentúra AFP poznamenávajúc, že išlo o najväčší požiar tohto druhu na stredomorskom ostrove Cyprus za posledných niekoľko desaťročí.



Požiar, rozdúchavaný silným vetrom, vypukol v sobotu popoludní a a zahynuli pri ňom štyria egyptskí robotníci. Ich životy vyhasli ešte predtým, než sa oheň podarilo skrotiť prúdmi vody z gréckych a izraelských lietadiel. Ich telá sa našli v okrese Larnaka.



Cyperská republika zažila "ten najničivejší požiar od svojho založenia – a to ako z hľadiska materiálnych škôd, tak, bohužiaľ, aj v súvislosti s ľudskými životmi," uviedol cez víkend cyperský minister vnútra Nikos Nuris.



Dôvod požiaru nebol bezprostredne známy, na Cypre však v letných mesiacoch zaznamenávajú vysoké teploty, ktoré v posledných dňoch prekročili aj 40 stupňov Celzia. Polícia uviedla, že v súvislosti s podozrením z podpaľačstva zatkla jedného 67-ročného roľníka, ktorý však obvinenia, že by bol požiar založil on, odmieta.