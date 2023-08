Lesné požiare na Havajských ostrovoch si vyžiadali najmenej šesť obetí

Honolulu 10. augusta (TASR) - Najmenej šesť obetí si vyžiadali lesné požiare v americkom štáte Havaj. V noci na štvrtok to uviedol starosta havajského ostrova Maui Richard Bissen. Dodal, že záchranné práce stále prebiehajú a toto číslo by sa mohlo ešte zvýšiť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hasiči bojujú s požiarmi najmä v turistami vyhľadávanej severozápadnej časti Maui. Hasenie plameňov komplikoval silný vietor s rýchlosťou okolo 100 kilometrov za hodinu, za ktorý podľa americkej meteorologickej služby čiastočne môže hurikán Dora, ktorý prechádza južne od Havajských ostrovov.



Námestníčka havajského guvernéra Sylvia Lukeová vyhlásila v oblasti núdzový stav a pre televíziu CNN povedala, že nemocnice na ostrove Maui "sú preplnené pacientmi, ktorí utrpeli popáleniny alebo sa nadýchali dymu". Nefunguje podľa nej ani telefonické spojenie.



Plamene najviac poškodili mesto Lahaina na severozápadnom pobreží Maui. Požiar si vyžiadal evakuáciu stoviek miestnych obyvateľov. Americká pobrežná stráž uviedla, že sa jej podarilo zachrániť 12 ľudí, ktorí v strachu pred rýchlo sa šíriacimi plameňmi skočili do oceánu.



Z dôvodu silného vetra nemohli pri hasení pomáhať vrtuľníky a náročnú situáciu hasičom komplikovali aj popadané stromy, ktoré zablokovali cesty, priblížili tamojšie úrady. Firma Hawaiian Electric v utorok večer uviedla, že bez elektriny bolo približne 13.000 jej zákazníkov.



Výpadky elektriny zasiahli tiež ostrov Oahu, kde sa nachádza havajská metropola Honolulu.