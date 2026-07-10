< sekcia Zahraničie
Lesné požiare na juhu Španielska si vyžiadali 12 obetí na životoch
K úmrtiam došlo v osadách Bédar a Los Gallardos zhruba 300 kilometrov severovýchodne od Malagy.
Autor TASR
Madrid 10. júla (TASR) - Pri lesnom požiari v blízkosti mesta Almería na juhu Španielska zahynulo vo štvrtok neskoro večer najmenej 12 ľudí, uviedli regionálna vláda Andalúzie s tým, že niektoré z obetí našli vo vozidlách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K úmrtiam došlo v osadách Bédar a Los Gallardos zhruba 300 kilometrov severovýchodne od Malagy, uviedla regionálna vláda vo vyhlásení. Požiar si vyžiadal aj najmenej šesť zranených. Medzi nimi je žena, ktorá utrpela popáleniny, a ďalšia osoba intoxikovaná dymom – obe boli prevezené do nemocnice. Zvyšní štyria ľudia boli ošetrení priamo na mieste s ľahkými popáleninami a dýchacími problémami spôsobenými hustým dymom.
Svedkovia úradom oznámili, že požiar mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia, ktoré zapálilo suchú vegetáciu, a následne sa plamene rýchlo rozšírili do okolitých lesov. Oficiálnu príčinu vzniku požiaru však úrady zatiaľ nepotvrdili.
V dôsledku šírenia plameňov úrady uzavreli cesty a evakuovali miestnych obyvateľov, pričom približne 50 ľudí našlo dočasné útočisko v kultúrnom centre. Do hasiacich prác sa v najbližších hodinách zapojí aj španielska Vojenská núdzová jednotka (UME), ktorá asistuje pri závažných katastrofách.
Predseda regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno na sieti X vyjadril sústrasť rodinám šiestich obetí a udalosť označil za tragédiu.
Lesný požiar vypukol v čase, keď Španielsko sužuje vlna horúčav. Extrémne teploty si v uplynulých dňoch v niektorých častiach Andalúzie vyžiadali vydanie oranžových meteorologických výstrah, ktoré predstavujú druhý najvyšší stupeň varovania.
Premiér Pedro Sánchez ešte v máji avizoval, že Španielsko tento rok nasadí historicky najväčšie kapacity na boj s letnými lesnými požiarmi. Krajina v posledných rokoch čelí čoraz častejším a dlhším vlnám horúčav, pri ktorých teploty bežne presahujú 40 °C, čo vytvára ideálne podmienky pre vznik veľkých požiarov.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) zhorelo v Španielsku v roku 2025 viac než 393.000 hektárov územia, čo z neho urobilo najhorší rok z hľadiska lesných požiarov v novodobej histórii krajiny.
Hasiči naprieč celým Španielskom momentálne bojujú s 14 veľkými aktívnymi lesnými požiarmi. Horúčavy na severe krajiny lokálne presahujú 40 °C.
Okrem provincie Almería na juhu, kde platí veľmi vysoký stupeň varovania, hasičské tímy s podporou armády a lietadiel zasahujú aj na východe krajiny v provincii Castellón, kde plamene prenikli do prírodného parku Sierra de Espadán a vynútili si evakuáciu stoviek ľudí. Kritická situácia bola v uplynulých dňoch hlásená aj z Galície či Girony v Katalánsku.
K úmrtiam došlo v osadách Bédar a Los Gallardos zhruba 300 kilometrov severovýchodne od Malagy, uviedla regionálna vláda vo vyhlásení. Požiar si vyžiadal aj najmenej šesť zranených. Medzi nimi je žena, ktorá utrpela popáleniny, a ďalšia osoba intoxikovaná dymom – obe boli prevezené do nemocnice. Zvyšní štyria ľudia boli ošetrení priamo na mieste s ľahkými popáleninami a dýchacími problémami spôsobenými hustým dymom.
Svedkovia úradom oznámili, že požiar mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia, ktoré zapálilo suchú vegetáciu, a následne sa plamene rýchlo rozšírili do okolitých lesov. Oficiálnu príčinu vzniku požiaru však úrady zatiaľ nepotvrdili.
V dôsledku šírenia plameňov úrady uzavreli cesty a evakuovali miestnych obyvateľov, pričom približne 50 ľudí našlo dočasné útočisko v kultúrnom centre. Do hasiacich prác sa v najbližších hodinách zapojí aj španielska Vojenská núdzová jednotka (UME), ktorá asistuje pri závažných katastrofách.
Predseda regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno na sieti X vyjadril sústrasť rodinám šiestich obetí a udalosť označil za tragédiu.
Lesný požiar vypukol v čase, keď Španielsko sužuje vlna horúčav. Extrémne teploty si v uplynulých dňoch v niektorých častiach Andalúzie vyžiadali vydanie oranžových meteorologických výstrah, ktoré predstavujú druhý najvyšší stupeň varovania.
Premiér Pedro Sánchez ešte v máji avizoval, že Španielsko tento rok nasadí historicky najväčšie kapacity na boj s letnými lesnými požiarmi. Krajina v posledných rokoch čelí čoraz častejším a dlhším vlnám horúčav, pri ktorých teploty bežne presahujú 40 °C, čo vytvára ideálne podmienky pre vznik veľkých požiarov.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) zhorelo v Španielsku v roku 2025 viac než 393.000 hektárov územia, čo z neho urobilo najhorší rok z hľadiska lesných požiarov v novodobej histórii krajiny.
Hasiči naprieč celým Španielskom momentálne bojujú s 14 veľkými aktívnymi lesnými požiarmi. Horúčavy na severe krajiny lokálne presahujú 40 °C.
Okrem provincie Almería na juhu, kde platí veľmi vysoký stupeň varovania, hasičské tímy s podporou armády a lietadiel zasahujú aj na východe krajiny v provincii Castellón, kde plamene prenikli do prírodného parku Sierra de Espadán a vynútili si evakuáciu stoviek ľudí. Kritická situácia bola v uplynulých dňoch hlásená aj z Galície či Girony v Katalánsku.