Lesné požiare na Sibíri sa rozširujú, juh trápia silné dažde a záplavy

Moskva 14. augusta (TASR) - Napriek nasadeniu tisícov ďalších pracovníkov sa v Rusku naďalej rozširujú lesné požiare. Ministerstvo životného prostredia v sobotu evidovalo po celej krajine 252 aktívnych požiarov na celkovej ploche 4,2 milióna hektárov, čo je ďalší nárast a zodpovedá to zhruba rozlohe Švajčiarska, informuje agentúra DPA.



Väčšina požiarov zúri v Jakutskej republike na východe Sibíri, ktorá je najchladnejším regiónom Ruska. Sucho a vietor tam už niekoľko týždňov podporujú šírenie plameňov na riedko obývanom území. Úrady hovoria o "dosť zložitej situácii" a aktuálne sa snažia zabrániť, aby oheň zachvátil 11 dedín.



Na letisku v regionálnej metropole Jakutsk, asi 4800 kilometrov od Moskvy, využívajú druhú pristávaciu dráhu výlučne pre hasičské a záchranné lety do postihnutých oblastí. Štarty a pristátia dopravných lietadiel obmedzuje hustý dym, ktorý zasahuje stovky dedín a desiatky miest, približuje DPA.



Väčšinu lesných požiarov v Rusku podľa oficiálnych vyjadrení úradov nehasia, pretože sa vyskytujú v odľahlých oblastiach a neohrozujú tak obydlia a infraštruktúru. Hasičské operácie by okrem toho boli príliš nákladné. V súčasnosti je pritom do boja proti požiarom po celej krajine nasadených viac ako 9500 ľudí, vyplýva z údajov federálnych úradov, podľa ktorých však väčšinu požiarov môžu zrejme zahasiť len výdatnejšie dažde.



Pokým tieto postihnuté regióny dúfajú v zrážky, iné oblasti Ruska ich majú priveľa. Zasiahnuté je najmä ruské pobrežie Čierneho mora. V Krasnodarskom kraji na juhu voda zaplavila viac ako 1300 domov v najmenej 19 dedinách. Bez elektriny je vyše 100.000 obyvateľov. V letovisku Anapa museli do bezpečia prepraviť stovky ľudí. Evakuovali aj viacero prázdninových táborov s celkovo 900 deťmi.