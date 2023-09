Lesné požiare na Sicílii si vyžiadali dve obete a evakuáciu hotela

Rím 23. septembra (TASR) - V dôsledku lesných požiarov na severe talianskeho ostrova Sicília zahynuli v noci na sobotu dvaja ľudia a približne 700 turistov evakuovali z hotela. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V mestečku Cefalú ležiacom východne od Palerma zahynula 42-ročná žena, ktorá sa snažila zachrániť svoj dom, uviedli ešte v piatok večer miestne úrady. Žene bola so svojím otcom a bratmi, no predpokladá sa, že bola v dôsledku tepla a dymu dezorientovaná, a preto spadla do úžľabiny.



Pri obci Balestrate západne od Palerma zase zahynul 68-ročný muž po tom, čo utiekol zo svojho horiaceho domu, uviedla v sobotu agentúra ANSA.



Približne 700 hostí hotela Costa Verde neďaleko Cefalú evakuovali v piatok večer do miestnej športovej haly, pretože k hotelu sa približoval oheň. Avšak v noci okolo 02.00 h miestneho času sa mohli vrátiť, pretože nebezpečenstvo pominulo.



Hasiči boli po celú noc zaneprázdnení a zasahovali na rôznych miestach na severe Sicílie. Očakáva sa však, že v sobotu večer prinesie úľavu dážď. Pršať by pritom podľa predpovede malo niekoľko dní.