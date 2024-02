Požiare v Texase: Vyžiadali si evakuácie i odstavenie jadrového závodu

Washington 28. februára (TASR) - Rýchlo sa šíriace lesné požiare podnietili v americkom štáte Texas evakuácie menších miest a vyžiadali si aj odstavenie tamojšieho závodu, v ktorom sa montujú a demontujú jadrové zbrane, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Plamene rozdúchava silný vietor, pričom k ich šíreniu prispieva nezvyčajne teplé počasie a vyprahnutá oblasť. Texaský republikánsky guvernér Greg Abbott vyhlásil stav katastrofy pre 60 okresov. "Texasania sú vyzvaní, aby obmedzili aktivity, ktoré by mohli spôsobovať iskry, a aby prijali preventívne opatrenia s cieľom udržať svojich blízkych v bezpečí," povedal Abbott.



Najväčší z lesných požiarov už zdevastoval takmer 1040 kilometrov štvorcových porastov, čím sa od pondelka čo do rozsahu takmer zdvojnásobil. Požiare na severe štátu ohrozujú aj obývané oblasti, pričom viaceré museli evakuovať.



Ich príčina dosiaľ nie je známa. Poveternostné podmienky sa v oblasti zrejme v najbližších dňoch nezlepšia, pričom lesné požiare tak môžu podľa Abbotta ešte nabrať na intenzite a byť nebezpečnejšie.



V oblasti Panhandle na severe Texasu dočasne odstavili prevádzku tamojšieho závodu Pantex zameraného na montáž a demontáž jadrových zbraní, najväčšieho svojho druhu v USA. Vedenie závodu oznámilo, že z tohto miesta evakuovalo všetkých okrem vyslovene nevyhnutných zamestnancov. Na mieste sú zároveň hasiči, pripravení zasiahnuť, ak by si to situácia vyžadovala.



Viacero požiarov bolo hlásených aj v okresoch hraničiacich s americkým štátom Oklahoma, kde boli tiež na niektorých miestach nariadené evakuácie. Týkalo sa to najmä mestečka Canadian približne 2000 obyvateľmi či aj neďalekej ešte menšej obce Miami.



Meteorologická služba vydala tzv. červené výstrahy pred rizikom požiarov aj pre niekoľko ďalších štátov v strednej časti USA.