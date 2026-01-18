< sekcia Zahraničie
Lesné požiare v Čile pripravili o život najmenej dve osoby
Proti dovedna 24 požiarom bojovali v postihnutých oblastiach stovky hasičov i vojakov.
Autor TASR
Concepción 18. januára (TASR) - Dvaja ľudia prišli o život v dôsledku rozsiahlych lesných požiarov v strednej časti Čile. Približne 500.000 obyvateľov regiónov Biobío a Nuble boli vyzvaní na evakuáciu do bezpečia, uviedol tamojší minister vnútra Álvaro Elizalde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Čilská vláda vyhlásila pre dotknuté regióny stav katastrofy. Oheň tam doposiaľ zničil už viac než 250 obydlí a zničil vyše 100 kilometrov štvorcových lesa.
Počas letných mesiacov na južnej pologuli Čile opakovane postihujú rozsiahle lesné požiare. Minulý rok prišlo o život viac než 100 ľudí a približne 15.000 domov bolo zničených alebo poškodených, dodáva DPA.
